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Карпаты Львов
17.08.2024 18:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 00:59 |
16
0

Карпаты – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

17 августа 2024, 00:59 |
16
0
Карпаты – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 17-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и «Динамо» Киев. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Просто грандиозная афиша возвращается на наши телеэкраны. «Карпаты» только лишь успели начать свои выступления в этом сезоне УПЛ, а у них в соперниках уже успел побывать «Кривбасс», а теперь наведается киевское «Динамо». Против команды Юрия Вернидуба неделю назад результат получился сногсшибательным – разгром 3:0, а как теперь команда Владислава Лупашко воспользуется периодами между матчами европейской квалификации другого нашего представителя на международной арене?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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