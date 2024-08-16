В суботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Карпаты» Львов и «Динамо» Киев. Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Украина». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» пока что могут занести себе в активе старт сезона в УПЛ, который является для них дебютным после нескольких лет в Первой лиге. Позади 2 матча, у «львов» 4 очка из шести возможных и вторая позиция в турнирной таблице.

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В стартовой игре кампании подопечные Владислава Лупашко, который, напомним, возглавил команду этим летом, заменив Мирона Маркевича, сыграли 0:0 в Ровно с «Вересом». Этот результат «Карпаты» могли занести себе в активе, ведь по игре они уступили хозяевам поля, которые из своего доминирования ничего положительно для себя не извлекли.

Зато во 2-м туре «Карпаты» дома по полной программе отвели душу в поединке с «Кривбассом». 3:0 – «бело-зеленые» разобрали представителя УПЛ в еврокубках убедительно, но отнюдь не легко.

Победа над криворожской командой как бы подтвердила правильность прихода на тренерский мостик «Карпат» Лупашко. Уточним: именно его появление, но никак не уход Маркевича. Впрочем, любому понятно, что главные испытания у нового наставника «львов» и его команды еще впереди. И матч с «Динамо» – ближайшее из них.

Летом «Карпаты», ради успехов в сезоне, подписали двух голкиперов – Кемкина и Кинарейкина, а также полевых игроков – Мирошниченко, Адамюка, Педросу, Стенио, Альвареса и Кузыка. Примерно 5 новичков сразу же застолбили за собой позиции в стартовом составе команды. Не это ли доказательство того, что львовяне движутся вперед, пусть и не стремительно, зато поступательно – так точно.

Динамо

В нынешнем чемпионате Украины «Динамо» провело пока лишь один матч. Это была игра 2-го тура в Ровно против «Вереса» и завершилась она победой подопечных Александра Шовковского со счетом 2:1.

Зато в квалификации Лиги чемпионов «бело-синие» сыграли уже 4 поединка. Напомним, вначале были две победные встречи с белградским «Партизаном»: 6:2 – в номинально домашнем матче и 3:0 – в столице Сербии. Далее динамовцы вновь на формально своем поле разошлись миром 1:1 с шотландским «Рейнджерс». После этого был уже упомянутый визит в Ровно к «Вересу», а затем – ответная встреча с шотландцами в Глазго, принесшая победу со счетом 2:0, а с этим – выход в стадию плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В принципе, достижение финального этапа отбора чемпионского евротурнира – это уже успех. Но, как говорится, требуется продолжение «банкета». По курсу – австрийский «РБ Зальцбург» и два матча с ним. Перед первой встречей с «быками», которая состоится 21 августа в Польше, «Динамо» предстоит пройти испытание «львами».

В том, что это будет именно испытание, можно ни на йоту не сомневаться. «Карпаты» будут играть дома, а вкус побед в УПЛ они уже познали. Ко всему, киевляне будут под влиянием нон-стоп графика из переездов, перелетов, матчей, вновь переездов и так далее. Физически игроки «Динамо» могут быть не на максимуме. Благо, у Шовковского имеется лучшая, чем у «Карпат», глубина состава. Этому способствовали летние подписания, среди которых можно выделить трансферы Брагару, Пихаленка и Рубчинского.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Динамо» провели между собой в истории противостояний 75 матчей. Впервые они встретились в уже далеком 1971 году в чемпионате Советского Союза, в котором затем периодами выясняли отношения друг с другом до 1980 года. Противостояния команд возобновились с началом проведения независимых чемпионатов Украины, то есть – с 1992 года.

Если не врут статистики, на счету «Карпат» в общей сложности 7 побед, у «Динамо» – 48, 20 матчей завершились вничью.

В чемпионате Украины львовяне выиграли у киевского коллектива 6 встреч, 12 раз команды расходились миром, 43 раза побеждало «Динамо», мячи 97-36 в пользу киевлян.

В последний раз «Карпаты» и «Динамо» встречались тет-а-тет в сезоне-2019/2020. Во Львове со счетом 2:0 победили динамовцы, а в Киеве команды сыграли вничью 1:1.

Прогноз на противостояние

Фаворитом поединка является «Динамо», а у «Карпат» – статус андердога. Впрочем, это лишь некий условный расклад сил. На деле же все видится несколько в ином свете. Львовская команда проигрывает киевской в статусности. Это факт. Но «львы», во-первых, будут играть дома, а, во-вторых, им будет противостоять «Динамо», которое только-только пережило сложные баталии с «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов, и уже должно думать о решающих матчах с «РБ Зальцбург» в плей-офф отбора чемпионского евротурнира. В общем, на стороне «Карпат» многое, чтобы озадачить «Динамо» и надеяться на позитивный результат. Скажем, ничью, и обязательно с голами.

Ориентировочные составы:

Карпаты: Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Пидлепенец, Чачуа, Альварес, Клименко, Костенко, Кузык, Невес.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Буяльский, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Брагару, Супряга.

16 августа, суббота