ОФИЦИАЛЬНО. Звездный хавбек завершил карьеру в сборной Хорватии

Именитый полузащитник Марсело Брозович принял решение завершить карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщает Хорватский футбольный союз.

31-летний полузащитник «Аль-Насра» принял остановиться на отметке в 99 матчей за сборную Хорватии. В них Брозович забил 7 голов.

Со сборной Хорватии полузащитник принимал участие в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов. В 2018 и 2022 годах Брозович был одним из ключевых игроков команды, которая завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионата мира соответственно.

"Who's crazy enough to bid farewell with 99 caps? 🤔"



These 99 were epic: following an endless covered distance, Marcelo Brozović bids farewell to #Croatia shirt - he was one of the crucial players in this era of historic success, and we can only express sincere gratitude for… pic.twitter.com/pMrxAtQlSU