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14 августа 2024, 16:27 | Обновлено 14 августа 2024, 16:28
1136
0

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный хавбек завершил карьеру в сборной Хорватии

Марцело Брозович сосредоточится на клубном футболе

14 августа 2024, 16:27 | Обновлено 14 августа 2024, 16:28
1136
0
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный хавбек завершил карьеру в сборной Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Именитый полузащитник Марсело Брозович принял решение завершить карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщает Хорватский футбольный союз.

31-летний полузащитник «Аль-Насра» принял остановиться на отметке в 99 матчей за сборную Хорватии. В них Брозович забил 7 голов.

Со сборной Хорватии полузащитник принимал участие в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов. В 2018 и 2022 годах Брозович был одним из ключевых игроков команды, которая завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионата мира соответственно.

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Марцело Брозович сборная Хорватии по футболу завершение карьеры
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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