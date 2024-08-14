ОФИЦИАЛЬНО. Звездный хавбек завершил карьеру в сборной Хорватии
Марцело Брозович сосредоточится на клубном футболе
Именитый полузащитник Марсело Брозович принял решение завершить карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщает Хорватский футбольный союз.
31-летний полузащитник «Аль-Насра» принял остановиться на отметке в 99 матчей за сборную Хорватии. В них Брозович забил 7 голов.
Со сборной Хорватии полузащитник принимал участие в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов. В 2018 и 2022 годах Брозович был одним из ключевых игроков команды, которая завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионата мира соответственно.
"Who's crazy enough to bid farewell with 99 caps? 🤔"— HNS (@HNS_CFF) August 14, 2024
These 99 were epic: following an endless covered distance, Marcelo Brozović bids farewell to #Croatia shirt - he was one of the crucial players in this era of historic success, and we can only express sincere gratitude for… pic.twitter.com/pMrxAtQlSU
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