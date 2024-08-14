ОФИЦИАЛЬНО. Звездный хавбек завершил карьеру в сборной Хорватии

Именитый полузащитник Марсело Брозович принял решение завершить карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщает Хорватский футбольный союз.

31-летний полузащитник «Аль-Насра» принял остановиться на отметке в 99 матчей за сборную Хорватии. В них Брозович забил 7 голов.

Со сборной Хорватии полузащитник принимал участие в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов. В 2018 и 2022 годах Брозович был одним из ключевых игроков команды, которая завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионата мира соответственно.