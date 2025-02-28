Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры прошли. Неймар дал сигнал Флику и Деку
Испания
28 февраля 2025, 22:11 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:36
947
3

Переговоры прошли. Неймар дал сигнал Флику и Деку

Легендарный бразилец серьезно нацелен на возвращение в «Барселону»

28 февраля 2025, 22:11 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:36
947
3
Переговоры прошли. Неймар дал сигнал Флику и Деку
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский футболист «Сантоса» Неймар дал четкий сигнал главному тренеру «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику и ее спортивному директору деку о том, что он нацелен на возвращение в клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, агент бразильской звезды Пини Захави, бразильский клуб и испанский гранд провели первые переговоры. Они открыли реальную возможность возвращения Неймара в Каталонию, которая изначально не рассматривалась.

Флик не уверен в том, что игрок нужен команде, но футболист готов снизить свою зарплату и получить второстепенную роль в команде.

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта горит желанием вернуть Неймара на Камп Ноу.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер топового голкипера.

По теме:
Достиг соглашения. Известно, кто покинет Реал летом
Арсенал нацелен на лидера Баварии. Хочет увести его у Реала
Проблемы для тер Штегена. Барселона готовит трансфер топового голкипера
Деку Неймар Ханс-Дитер Флик Барселона Сантос Пини Захави трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28 февраля 2025, 03:34 6
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси

Бывший полузащитник выделил Мохамеда Салаха 

Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Футбол | 28 февраля 2025, 00:42 5
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону
Месси назвал единственное условие для возвращения в Барселону

Аргентинец может вернуться в Европу

Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Футбол | 28.02.2025, 17:27
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
Футбол | 28.02.2025, 21:31
Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
Недовольство. Руководство топ-клуба нашло 2 замены главному тренеру
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Футбол | 28.02.2025, 08:25
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Покажет молодым игрокам Барсы что такое пенные вечеринки, карнавалы и проститутки с алкоголем. Покажет что такое лень и симуляция травм. Дисциплину повредит по полной программе...
Ответить
0
Mark4854590
Вважаю, що повернення Неймара не піде на користь команді Фліка. Так, клуб отримає піар та заробить на атрибутиці. Але були заяви, що тренер не хоче бачити бразильця у складі
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
28.02.2025, 14:18 13
Теннис
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
27.02.2025, 01:33 1
Футбол
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 10
Футбол
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
«Баколе не успевал за Усиком». Украинский боксер – о спаррингах чемпиона
26.02.2025, 17:37
Бокс
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 4
Футбол
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем