Переговоры прошли. Неймар дал сигнал Флику и Деку

Бразильский футболист «Сантоса» Неймар дал четкий сигнал главному тренеру «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику и ее спортивному директору деку о том, что он нацелен на возвращение в клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, агент бразильской звезды Пини Захави, бразильский клуб и испанский гранд провели первые переговоры. Они открыли реальную возможность возвращения Неймара в Каталонию, которая изначально не рассматривалась.

Флик не уверен в том, что игрок нужен команде, но футболист готов снизить свою зарплату и получить второстепенную роль в команде.

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта горит желанием вернуть Неймара на Камп Ноу.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер топового голкипера.