Проблемы для тер Штегена. Барселона готовит трансфер топового голкипера
Хоан Гарсия привлекает внимание испанского гранда
Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер 23-летнего футболиста, которого рассматривает как основного кипера. В клубе считают, что в не особо долгой перспективе Хоан сможет вытеснить Марка-Андре тер Штегена из стартового состава.
«Барселона» готовит предложение в размере 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что три игрока «Барселоны» выступили против подписания лидера Баварии.
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