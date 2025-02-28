Проблемы для тер Штегена. Барселона готовит трансфер топового голкипера

Испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер 23-летнего футболиста, которого рассматривает как основного кипера. В клубе считают, что в не особо долгой перспективе Хоан сможет вытеснить Марка-Андре тер Штегена из стартового состава.

«Барселона» готовит предложение в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что три игрока «Барселоны» выступили против подписания лидера Баварии.