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Испания
28 февраля 2025, 19:43 |
643
0

Три игрока Барселоны выступили против подписания лидера Баварии

В стане «блаугранас» отнюдь не все будут рады видеть в команде Йозуа Киммиха

28 февраля 2025, 19:43 |
643
0
Три игрока Барселоны выступили против подписания лидера Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Барселоны» продолжает оценивать возможность подписания грядущим летом 30-летнего лидера «Баварии» последних лет Йозуа Киммиха.

Контракт Киммиха с мюнхенцами истекает в конце текущего сезона, но несмотря на то, что футболист может достаться «Барселоне» бесплатно, сделка не выглядит для каталонцев однозначно успешной.

Сообщается, что сразу трое действующих игроков «Барселоны», чьи имена не раскрываются, сообщили президенту клуба Жоану Лапорте о том, что они несогласны с идей подписания хавбека «Баварии». Эти исполнители полагают, что подписание Киммиха может внести дисбаланс в атмосферу, царящую в раздевалке клуба. Немец обладает сильным характером, из-за чего может не ужиться с нынешними лидерами «Барселоны» и стать источником конфликтов.

Также проблемой для «Барселоны» может стать тот факт, что Киммиху придется платить очень существенную зарплату – более 10 миллионов евро в год. А еще подписание 30-летнего ветерана будет противоречить политике клуба на омоложение состава, взятой на вооружение в последние годы.

В текущем сезоне Киммих сыграл 36 матчей за «Баварию», отличившись 1 голом и 10 ассистами.

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Йозуа Киммих Барселона Бавария трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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