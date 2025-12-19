Эксперт о победе Динамо: «Наконец-то на поле была настоящая команда»

Известный украинский тренер Николай Цымбал оценил победу «Динамо» над армянским «Ноа» (2:0) в матче шестого тура основного этапа Лиги конференций:

«В глаза бросились страсть, желание и большая мотивация «Динамо» на протяжении всей игры. Можно сказать, что наконец-то на поле была настоящая команда. Но не стоит переоценивать этот результат, потому что «Ноа» сейчас находится в кризисе после завоевания чемпионства в прошлом сезоне. Сейчас это лишь пятая команда чемпионата Армении.

Главное отличие нынешнего «Динамо» в том, что сменился тренер. Костюк знает этих молодых футболистов, он доверил им место в составе, и они этим сполна воспользовались».