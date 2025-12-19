Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт о победе Динамо: «Наконец-то на поле была настоящая команда»
Лига конференций
19 декабря 2025, 15:05 |
388
0

Эксперт о победе Динамо: «Наконец-то на поле была настоящая команда»

Николай Цымбал отметил мотивацию игроков «Динамо» в матче с «Ноа»

19 декабря 2025, 15:05 |
388
0
Эксперт о победе Динамо: «Наконец-то на поле была настоящая команда»
ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Николай Цымбал оценил победу «Динамо» над армянским «Ноа» (2:0) в матче шестого тура основного этапа Лиги конференций:

«В глаза бросились страсть, желание и большая мотивация «Динамо» на протяжении всей игры. Можно сказать, что наконец-то на поле была настоящая команда. Но не стоит переоценивать этот результат, потому что «Ноа» сейчас находится в кризисе после завоевания чемпионства в прошлом сезоне. Сейчас это лишь пятая команда чемпионата Армении.

Главное отличие нынешнего «Динамо» в том, что сменился тренер. Костюк знает этих молодых футболистов, он доверил им место в составе, и они этим сполна воспользовались».

Ранее сообщалось, что «Динамо» оформило победный юбилей в Лиге конференций.

По теме:
Экс-тренер Шахтера: «Этот соперник – самый сложный в Лиге конференций»
Экс-тренер Шахтера: «Лига конференций – это не уровень горняков»
«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
Николай Цымбал Динамо Киев Динамо - Ноа Ноа Ереван Лига конференций
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Футбол | 19 декабря 2025, 09:19 5
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины

Андрей Лунин может продолжить карьеру в Милане

Букмекеры выбрали фаворита в противостоянии Энтони Джошуа и Джейка Пола
Бокс | 19 декабря 2025, 13:31 3
Букмекеры выбрали фаворита в противостоянии Энтони Джошуа и Джейка Пола
Букмекеры выбрали фаворита в противостоянии Энтони Джошуа и Джейка Пола

Специалисты уверены, что бывший чемпион мира из Великобритании должен уверенно побеждать

Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Футбол | 19.12.2025, 11:18
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте
Футбол | 19.12.2025, 13:37
Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте
Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 19.12.2025, 08:54
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 1
Бокс
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем