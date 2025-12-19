Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс‑полузащитник Шахтера: «Донеччанам не хватает форварда»
Лига конференций
19 декабря 2025, 12:12 | Обновлено 19 декабря 2025, 12:14
Экс‑полузащитник Шахтера: «Донеччанам не хватает форварда»

Сергей Ященко рассказал, чего не хватило «Шахтеру» для победы над «Риекой»

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом полузащитник «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о заключительном поединке «горняков» в основном раунде Лиги конференций, в котором они сыграли вничью с хорватской «Риекой» – 0:0.

«Если ты считаешь себя профессионалом, то на каждый матч должен выходить, как на решающий. Тем более, что у футболистов «Шахтера» была отличная возможность финишировать вторыми после «Страсбурга» в основном раунде. Я не могу сказать, что вчера в Кракове донецкие решили устроить себе легкую прогулку. В конце концов, при тренере Арди Туране это кажется нереальным, учитывая его боевой характер. Однако с «Риекой» все закончилось не так, как ожидалось.

Чего же не хватило для очередной победы? На мой взгляд, последнего острого паса и точного завершающего удара. Да, голевых моментов «горняки» создали немного, но их нужно реализовывать. К сожалению, приходится констатировать, что у «Шахтера» отсутствует лидер атаки, который мог бы самостоятельно решать исход эпизода, а не за счет командных действий. Я уверен, что в своей селекционной работе «горняки» сосредоточатся на усилении позиции центрфорварда.

Ведь без забитых голов далеко не уедешь. Ничья с «Риекой» сразу отодвинула донецких на шестое место. Хотя я продолжаю высоко оценивать их шансы надолго удержаться на дистанции Лиги конференций».

Ранее авторитетный в прошлом полузащитник «Шахтера» подвел итоги выступления «горняков» в группе ЛК.

Шахтер Донецк Сергей Ященко Риека Шахтер - Риека
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
