Тренер Ноа: «Это историческое достижение. Двигаемся дальше»

Тренер «Ноа» Сандро Перкович прокомментировал матч шестого тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 0:2 уступили «Динамо»:

– Прежде всего, хочу сказать слова благодарности в адрес футболистов нашей команды и поздравить ее: «Ноа» впервые в истории вышел в плей-офф еврокубкового турнира. Это историческое достижение и для армянского футбола в целом. Двигаемся дальше.

Что касается самого матча, то поздравляю «Динамо» с победой. В начале игры мы выглядели очень солидно, создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Но, к сожалению, счет мы так и не открыли.

Я говорил перед матчем, что «Динамо» – самый большой клуб. Когда играешь против таких команд, то даже незначительные ошибки могут привести к пропущенным голам. Вот, «Динамо» нас сегодня и наказало за мелкие промахи. Для нас это станет хорошим уроком.

Сегодня у нас в соперниках была одна из лучших команд среди тех, с которыми мы встречались в этом сезоне. Желаю «Динамо» всего наилучшего в будущем.

– Удивило ли вас чем-то «Динамо» или вы ожидали именно такой игры?

– Нет, ничем не удивлен. Повторюсь, «Динамо» – очень хорошая команда, показывает очень хороший футбол. Команда качественно играет в обороне, умеет использовать при этом различные оборонительные схемы. Единственное, так это то, что мы, возможно, не ожидали от «Динамо», что с самого начала матча команда так же четко и слаженно будет действовать и в атаке тоже.

– Чего не хватило вашей команде для достижения положительного результата?

– Я бы не сказал, что нам сегодня не хватило энергии: мы атаковали, давили, делали все возможное. Да, наверное, мы должны были качественнее действовать при навесных передачах соперника, но я не могу сказать, что мы показали плохую игру, просто «Динамо» показало хорошую игру