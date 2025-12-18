В донецком Шахтере показали, как выглядит раздевалка команды перед игрой с Риекой.

18 декабря в 22:00 пройдет матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском городе Краков сыграют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.

Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции.

ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Риекой