  4. ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой ЛК
Лига конференций
18 декабря 2025, 21:03 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:05
Горняки в 6-м туре Лиги конференций сыграют против хорватской Риеки

ФК Шахтер

В донецком Шахтере показали, как выглядит стадион в Кракове в день игры.

18 декабря в 22:00 пройдет матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В польском городе Краков сыграют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.

Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции.

Риека фото Шахтер Донецк Краков Лига конференций Шахтер - Риека стадионы
Николай Степанов
