Лига конференций18 декабря 2025, 21:03
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой ЛК
Горняки в 6-м туре Лиги конференций сыграют против хорватской Риеки
18 декабря 2025, 21:03
В донецком Шахтере показали, как выглядит стадион в Кракове в день игры.
18 декабря в 22:00 пройдет матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В польском городе Краков сыграют донецкий Шахтер и хорватская Риека.
Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.
Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции.
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой ЛК
