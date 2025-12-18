Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Риеки
Лига конференций
18 декабря 2025, 20:45 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:17
1785
6

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Риеки

18 декабря в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги конференций

18 декабря 2025, 20:45 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:17
1785
6 Comments
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Риеки
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Турецкий специалист Арда Туран определил стартовый состав донецкого Шахтера на еврокубковую игру

18 декабря в 22:00 пройдет поединок последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В польском городе Краков сыграют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.

Хорватская Риека набрала 8 пунктов и находится на 14-й позиции.

Стартовый состав Шахтера на игру против Риеки

Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (к), Очеретько, Назарина.

Запас: Твардовский, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Бондаренко, Лукас, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Инфографика

По теме:
ФОТО. Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч ЛК против Риеки
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Риекой
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой ЛК
Риека Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Риека Арда Туран стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18 декабря 2025, 18:00 34
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Формальная игра в Лиге конференций станет для Андрея Ярмоленко последней в еврокубковой карьере

Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Бокс | 18 декабря 2025, 07:22 2
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»

Британец высказался об украинском чемпионе

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17.12.2025, 23:55
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Футбол | 18.12.2025, 18:31
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18.12.2025, 08:34
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lesovij7
Норм состав, сегодня будет первое место в общей таблице, болейте за украинские клубы в еврокубках, нужен коэффициент, чемпионат это другое, в Европе и так результаты неважные 
Ответить
+2
FC RIJEKA
Що, кроти, дрижать ваші колінки? Рієка це вам не хамруни з брейбадліками Спустимо неймовірний чактар на землю і розмажемо об холодний польський газон
Ответить
+1
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Цим склад стане сьогодні переможним!🟧⚒️⬛
Ми вже зарядились атмосферою передноворічного Кракова🎄 (із відео в тг Шахти), з тренування - і очі гірників горіли бажанням здобути сьогодні лише максимальний результат!✊ 😊
Ответить
0
Burevestnik
чому в основі лише шість легіонерів?
мать інші не достойні або отстойні... )
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Slunkoo
de napadniki????? s takim sostavom ce abo nicejka abo prohraz....sej u vorotach FESJUN PISJUN
Ответить
-7
Популярные новости
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем