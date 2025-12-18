Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Риеки
18 декабря в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги конференций
Турецкий специалист Арда Туран определил стартовый состав донецкого Шахтера на еврокубковую игру
18 декабря в 22:00 пройдет поединок последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском городе Краков сыграют донецкий Шахтер и хорватская Риека.
Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.
Хорватская Риека набрала 8 пунктов и находится на 14-й позиции.
Стартовый состав Шахтера на игру против Риеки
Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (к), Очеретько, Назарина.
Запас: Твардовский, Азаров, Грамм, Конопля, Фарина, Крыськив, Швед, Изаки, Бондаренко, Лукас, Кауан Элиас, Мейреллиш.
