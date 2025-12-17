Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Федорчук объяснил, почему Динамо выиграет, а Шахтер сыграет вничью в ЛК
Лига конференций
17 декабря 2025, 21:37 |
Федорчук объяснил, почему Динамо выиграет, а Шахтер сыграет вничью в ЛК

Эксперт считает, что матчи в Польше с участием «Динамо» и «Шахтера» будут результативными

ФК Динамо Киев

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как завершатся завтрашние последние поединки «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций соответственно с армянским клубом «Ноа» и хорватской «Риекой».

«Перед отъездом на матч в Польшу Игорь Костюк стал полноценным наставником «Динамо» и это, конечно, придаст ему уверенность в своих силах. А поскольку киевляне не по его вине уже упустили все шансы пробиться в плей-офф, то появилась возможность поэкспериментировать с составом.

Я склоняюсь к тому, что завтра Костюк больше будет доверять молодым исполнителям, возможности которых хорошо знает по сотрудничеству в юниорской команде.

В отличие от «Динамо», армянский клуб еще не решил свои турнирные задачи, поэтому будет пытаться действовать первым номером. Киевлян это устроит, потому что они лучше действуют от обороны, чем при позиционном наступлении. Думаю, что динамовцы благодаря преимуществу в скорости смогут вырвать победу – 2:1.

Что касается «Шахтера», то он хорошо проявил себя в Лиге конференций. Следует отдать должное его наставнику Арде Турану, который продемонстрировал не только тренерский талант, но и бойцовский нрав.

Его не испугала потеря двух лидеров – Георгия Судакова и Кевина, он позаботился о создании великолепного микроклимата в команде и подопечные отблагодарили за доверие зрелищным футболом.

Думаю, что завтра в Кракове турецкий специалист позволит проявить себя тем исполнителям, у которых было меньше игровой практики. Соперничество будет продолжаться на встречных курсах и все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1, что позволит «Шахтеру» продолжить выступления в 1/8 финала Лиги конференций, а «Риеке» – в 1/16».

Лига конференций Ноа Ереван Динамо Киев Шахтер Донецк Риека Шахтер - Риека Олег Федорчук инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
mist76
Шахті повезло с суперниками
