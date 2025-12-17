Динамо потеряло шестерых игроков на матч ЛК. Один из них дисквалифицирован

В четверг, 18 декабря, состоится матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретятся армянский «Ноа» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 22:00.

Накануне этого противостояния главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк сообщил, что его команда не сможет рассчитывать на шестерых игроков.

Защитники Денис Попов, Кристиан Биловар, полузащитники Владимир Бражко и Виталий Буяльский травмированы, форвард Владислав Бленуце временно покинул команду из-за семейных обстоятельств. Еще один защитник Алиу Тиаре дисквалифицирован на игру с «Ноа» из-за перебора предупреждений.

– Какие кадровые потери у команды? Кто из футболистов завтра точно не сможет сыграть?

– У нас остаются те же травмированные игроки. К сожалению, наш капитан Виталий Буяльский, Денис Попов, Кристиан Биловар. Также пропустит игру Алиу Тиаре из-за перебора желтых карточек. Все остальные готовятся к игре.

– В последнее время не играет Владислав Бленуце – он дважды не попадал в заявку и дважды оставался на скамейке запасных. Вы рассчитываете на него?

– У Владислава возникли какие-то семейные обстоятельства, поэтому он отпросился и уехал домой. То, что он не попадал в заявку, у нас есть два-три полноценных форварда, и поэтому мы по позициям выбирали игроков, которые имели больше игрового времени и будут более полезны для команды.

«Ноа» набрал восемь баллов и разместился на 17-й позиции в турнирной таблице. «Динамо» с тремя очками занимает 28-е место и еще в прошлом туре потеряло даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.