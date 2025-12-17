Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо потеряло шестерых игроков на матч ЛК. Один из них дисквалифицирован
Лига конференций
17 декабря 2025, 20:17 |
952
0

Динамо потеряло шестерых игроков на матч ЛК. Один из них дисквалифицирован

Против «Ноа» не сыграют Бражко, Буяльский, Тиаре, Бленуце, Попов и Биловар

17 декабря 2025, 20:17 |
952
0
Динамо потеряло шестерых игроков на матч ЛК. Один из них дисквалифицирован
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

В четверг, 18 декабря, состоится матч шестого тура Лиги конференций, в котором встретятся армянский «Ноа» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 22:00.

Накануне этого противостояния главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк сообщил, что его команда не сможет рассчитывать на шестерых игроков.

Защитники Денис Попов, Кристиан Биловар, полузащитники Владимир Бражко и Виталий Буяльский травмированы, форвард Владислав Бленуце временно покинул команду из-за семейных обстоятельств. Еще один защитник Алиу Тиаре дисквалифицирован на игру с «Ноа» из-за перебора предупреждений.

– Какие кадровые потери у команды? Кто из футболистов завтра точно не сможет сыграть?

– У нас остаются те же травмированные игроки. К сожалению, наш капитан Виталий Буяльский, Денис Попов, Кристиан Биловар. Также пропустит игру Алиу Тиаре из-за перебора желтых карточек. Все остальные готовятся к игре.

– В последнее время не играет Владислав Бленуце – он дважды не попадал в заявку и дважды оставался на скамейке запасных. Вы рассчитываете на него?

– У Владислава возникли какие-то семейные обстоятельства, поэтому он отпросился и уехал домой. То, что он не попадал в заявку, у нас есть два-три полноценных форварда, и поэтому мы по позициям выбирали игроков, которые имели больше игрового времени и будут более полезны для команды.

«Ноа» набрал восемь баллов и разместился на 17-й позиции в турнирной таблице. «Динамо» с тремя очками занимает 28-е место и еще в прошлом туре потеряло даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.

По теме:
Кирилл ФЕСЮН: «Сначала нужно выиграть завтра, потом спокойно уйти в отпуск»
Хавбек Динамо: «Матч еврокубка очень важен для нас. Для будущего команды»
Динамо прибыло в Люблин на матч Лиги конференций с Ноа из Армении
Лига конференций Ноа Ереван Динамо Киев Игорь Костюк Владимир Бражко Виталий Буяльский Алиу Тиаре Денис Попов Кристиан Биловар Владислав Бленуце предупреждение (желтая карточка) травма
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Футбол | 16 декабря 2025, 19:32 4
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты

Олег Ильин и Максим Войтиховский стали игроками команды из города Черновцы

Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Футбол | 17 декабря 2025, 18:07 2
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов

Киевляне сыграют проти Ноа

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17.12.2025, 08:41
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17.12.2025, 15:38
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Футбол | 17.12.2025, 08:30
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 28
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем