Впервые в карьере. Алонсо принял неожиданное решение по Лунину
Украинец выведет «Реал» с капитанской повязкой на матч Кубка Испании
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин впервые выведет испанский гранд на поел в качестве капитана.
Случится это в матче 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридскому клубу предстоит встретится с «Талаверкой». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ.
