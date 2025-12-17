Впервые в карьере. Алонсо принял неожиданное решение по Лунину

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
17 декабря 2025, 21:05 | Обновлено 17 декабря 2025, 21:08
Украинец выведет «Реал» с капитанской повязкой на матч Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин впервые выведет испанский гранд на поел в качестве капитана.

Случится это в матче 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридскому клубу предстоит встретится с «Талаверкой». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне Андрей Лунин провел всего один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
