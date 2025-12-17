Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 декабря 2025, 19:06 | Обновлено 17 декабря 2025, 19:23
Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL

AOS Eagles одолели Game Changers Falcons 18:16, решающее очко принес Гаэль

Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL

17 декабря команда AOS Eagles («Орлы») переиграли команду Game Changers Falcons («Соколы») на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

«Орлы» одержали победу с общим счетом 18:16. Решающую победу принес муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который одолел Даниила Медведева.

World Tennis League. 17 декабря

AOS Eagles – Game Changers Falcons – 18:16

  • Паула Бадоса – Магда Линетт – 4:6
  • Паула Бадоса / Сумит Нагал – Магда Линетт / Рохан Бопанна – 6:1
  • Гаэль Монфис / Сумит Нагал – Рохан Бопанна / Даниил Медведев – 2:6
  • Гаэль Монфис – Даниил Медведев – 6:3

17 декабря очное противостояние также провели VB Realty Hawks («Ястребы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны») – 25:21 в пользу «Ястребов».

Гаэль Монфис Рохан Бопанна выставочный турнир Магда Линетт Даниил Медведев Паула Бадоса Сумит Нагал World Tennis League
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
