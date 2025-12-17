Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL
AOS Eagles одолели Game Changers Falcons 18:16, решающее очко принес Гаэль
17 декабря команда AOS Eagles («Орлы») переиграли команду Game Changers Falcons («Соколы») на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
«Орлы» одержали победу с общим счетом 18:16. Решающую победу принес муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который одолел Даниила Медведева.
World Tennis League. 17 декабря
AOS Eagles – Game Changers Falcons – 18:16
- Паула Бадоса – Магда Линетт – 4:6
- Паула Бадоса / Сумит Нагал – Магда Линетт / Рохан Бопанна – 6:1
- Гаэль Монфис / Сумит Нагал – Рохан Бопанна / Даниил Медведев – 2:6
- Гаэль Монфис – Даниил Медведев – 6:3
17 декабря очное противостояние также провели VB Realty Hawks («Ястребы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны») – 25:21 в пользу «Ястребов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Классическая» тройка топов забила всего 6 голов суммарно, но все равно набрала 9 очков
Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь