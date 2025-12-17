Эксперт: «Сопернику «Динамо» в ЛК обещаны хорошие премиальные»

Известный в прошлом нападающий Сергей Чуйченко эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на заключительные матчи футболистов «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций, соответственно, с армянским клубом «Ноа» и хорватской «Риекой».

«В отличие от киевлян, их завтрашний соперник сохраняет шансы продолжить весной борьбу в плей-офф, и поэтому у него с мотивацией все будет в порядке. Тем более, что армянская команда почти полностью укомплектована легионерами, которым обещаны серьезные премиальные.

С другой стороны, футболисты «Динамо» будут заботиться о клубном имидже и сыграют в сильнейшем составе. Склоняюсь к тому, что подопечные Игоря Костюка возьмут верх – 2:1. Это бы значительно укрепило позиции наставника киевлян, с которым мне когда-то довелось выступать за «Ворсклу». Помнится, тогда Костюк выделялся техническими, креативными действиями. Надеюсь, что во второй части сезона динамовцы под его руководством также будут отличаться нестандартными решениями на футбольном поле, нацеленности на ворота соперников и смогут вернуть утраченные позиции в чемпионате и завладеть Кубком Украины.

Что же касается «Шахтера», то, похоже, выше второго места он не сможет подняться. Лидер – «Страсбург» своего не отдаст в завтрашнем матче с «Брейдабликом». Но, уверен, такой выступление «горняки» смело могут записать себе в актив, ведь летом не обошлось без серьезных кадровых изменений. «Шахтеру» желательно победить «Риеку», которая, кстати, еще сохраняет шансы попасть даже в первую восьмерку. Итак, можно ожидать в Кракове напряженной борьбы. Все же, уровень подготовки у футболистов «Шахтера» выше, а состав более сбалансированный, и это поможет склонить чаши весов в свою пользу – 2:1».