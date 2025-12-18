Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков

Юрген Клопп остается среди главных кандидатов на пост наставника мадридского «Реала», однако его возможный приход имеет важные условия. По информации немецкого издания Bild, 58-летний специалист не готов возглавить команду в ходе сезона и рассматривает вариант работы в Мадриде только с лета.

Кроме того, Клопп настаивает на полной свободе в трансферных решениях и требует масштабной кадровой чистки. В частности, тренер готов попрощаться с пятью футболистами, которые, по его мнению, не соответствуют его требованиям.

Среди возможных кандидатов на уход называют Винисиуса Жуниора, Эдуардо Камавингу, Арду Гюлера, Браима Диаса и Дани Себальоса. Такие условия существенно затрудняют переговоры с руководством «Реала».