18 декабря 2025, 06:22 |
Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков

Тренер назвал условие для прихода в Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп остается среди главных кандидатов на пост наставника мадридского «Реала», однако его возможный приход имеет важные условия. По информации немецкого издания Bild, 58-летний специалист не готов возглавить команду в ходе сезона и рассматривает вариант работы в Мадриде только с лета.

Кроме того, Клопп настаивает на полной свободе в трансферных решениях и требует масштабной кадровой чистки. В частности, тренер готов попрощаться с пятью футболистами, которые, по его мнению, не соответствуют его требованиям.

Среди возможных кандидатов на уход называют Винисиуса Жуниора, Эдуардо Камавингу, Арду Гюлера, Браима Диаса и Дани Себальоса. Такие условия существенно затрудняют переговоры с руководством «Реала».

Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
