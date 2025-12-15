Есть ли шанс на сделку? Известны детали интереса Динамо Бухарест к Бленуце

Бухарестское «Динамо» проявляет серьезный интерес к 23-летнему центрфорварду «Динамо» Киев Владиславу Бленуце.

По информации источников Sport.ua, представители румынского клуба уже выходили на коллег из Украины с конкретным предложением по Бленуце. «Динамо» Бухарест готово арендовать Владислава до конца текущего сезона без каких-либо финансовых выплат.

В свою очередь киевляне хотели бы продать Бленуце и обозначили цену на игрока – 2 миллиона евро.

В Бухаресте считают, что Владислав может вскоре стоить гораздо дороже, однако на текущий момент плачевное финансовое состояние их клуба просто не позволяет осуществить полноценный трансфер форварда.

Ожидается, что в ближайшие недели «Динамо» Бухарест попробует предпринять еще несколько попыток заполучить Бленуце. Возможно, румынам удастся изменить позицию киевлян, но не исключено, что они также попробуют найти спонсора, который поможет осуществить выкуп Владислава у «бело-синих».

Напомним, Бленуце перешел в «Динамо» Киев из «Университати» в начале сентября нынешнего года за 2 миллиона евро.