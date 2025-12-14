На скандального игрока Динамо Бленуце появился неожиданный претендент

Румынский форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может вскоре покинуть клуб.

По информации источника, титулованный румынский клуб «Динамо» Бухарест хочет вернуть футболиста в Румынию, усилив свою атаку. Заинтересованность бухарестского клуба подтвердил агент Бленуце.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.