На скандального игрока Динамо Бленуце появился неожиданный претендент
«Динамо» Бухарест хочет подписать нападающего
Румынский форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может вскоре покинуть клуб.
По информации источника, титулованный румынский клуб «Динамо» Бухарест хочет вернуть футболиста в Румынию, усилив свою атаку. Заинтересованность бухарестского клуба подтвердил агент Бленуце.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
