  4. На скандального игрока Динамо Бленуце появился неожиданный претендент
Чемпионат Украины
14 декабря 2025, 23:22 |
На скандального игрока Динамо Бленуце появился неожиданный претендент

«Динамо» Бухарест хочет подписать нападающего

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Румынский форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может вскоре покинуть клуб.

По информации источника, титулованный румынский клуб «Динамо» Бухарест хочет вернуть футболиста в Румынию, усилив свою атаку. Заинтересованность бухарестского клуба подтвердил агент Бленуце.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
ФОТО. Как Шахтер представил нигерийского новичка
Проспер ОБА: «Немного удивился, когда узнал об интересе Шахтера»
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Сезон в УПЛ оставил для Динамо неприятный осадок»
Владислав Бленуце Динамо Бухарест Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
