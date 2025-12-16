Шахтер принял решение о будущем известного хавбека из Бразилии
Майкон останется играть на родине
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал ситуацию вокруг бразильского полузащитника Майкона, который сейчас выступает на правах аренды у себя на родине за «Коринтианс». По словам функционера, клуб пока не рассматривает возможность досрочного возвращения футболиста.
«Пока не рассматриваем вариант его возвращения», – лаконично ответил Срна на вопрос о возможном камбэке игрока.
Также Срна подтвердил, что Майкон и в дальнейшем будет играть в Бразилии.
Контракт «Майкона» с «Шахтером» до конца 2027 года.
