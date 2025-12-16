Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 21:27 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:37
Шахтер принял решение о будущем известного хавбека из Бразилии

Майкон останется играть на родине

Шахтер принял решение о будущем известного хавбека из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал ситуацию вокруг бразильского полузащитника Майкона, который сейчас выступает на правах аренды у себя на родине за «Коринтианс». По словам функционера, клуб пока не рассматривает возможность досрочного возвращения футболиста.

«Пока не рассматриваем вариант его возвращения», – лаконично ответил Срна на вопрос о возможном камбэке игрока.

Также Срна подтвердил, что Майкон и в дальнейшем будет играть в Бразилии.

Контракт «Майкона» с «Шахтером» до конца 2027 года.

