Шахтер принял решение о будущем известного хавбека из Бразилии

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал ситуацию вокруг бразильского полузащитника Майкона, который сейчас выступает на правах аренды у себя на родине за «Коринтианс». По словам функционера, клуб пока не рассматривает возможность досрочного возвращения футболиста.

«Пока не рассматриваем вариант его возвращения», – лаконично ответил Срна на вопрос о возможном камбэке игрока.

Также Срна подтвердил, что Майкон и в дальнейшем будет играть в Бразилии.

Контракт «Майкона» с «Шахтером» до конца 2027 года.