Бразильский клуб сделал предложение по хавбеку Шахтера

Клуб бразильской Серии А «Коринтианс» вышел на «Шахтер» с предложением по 28-летнему полузащитнику Майкону.

Футболист уже три с половиной года выступает за «тимау» на правах аренды и ныне бразильский клуб, несмотря на долг перед «Шахтером» в 1 миллион евро по предыдущим договоренностям, хочет продлить аренду Майкона на весь 2026 год.

Боссы «Коринтианса» вышли с предложением о пролонгации аренды Майкона, так как на сохранении хавбека настаивает нынешний главный тренер команды Доривал Жуниор, расценивающий полузащитника в роли одного из лидеров коллектива.

Отмечается, что предложение по Майкону «Коринтианс» направил на минувшей неделе и пока не получил ответа от украинцев. Также источник полагает, что у «горняков» есть не так много пространства для маневра, так как из-за войны действующие правила ФИФА якобы позволяют Майкону до середины 2026 года продолжать пользоваться Annexe 5, хотя официально о пролонгации этого правила Международная федерация футбола не информировала.

В Серии А-2025 Майкон сыграл 24 матча за «Коринтианс», отличившись 3 забитыми мячами.