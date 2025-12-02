Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский клуб сделал предложение по хавбеку Шахтера
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 11:19 |
1071
0

Бразильский клуб сделал предложение по хавбеку Шахтера

«Коринтианс» хочет сохранить в своих рядах Майкона

02 декабря 2025, 11:19 |
1071
0
Бразильский клуб сделал предложение по хавбеку Шахтера
ФК Коринтианс. Майкон

Клуб бразильской Серии А «Коринтианс» вышел на «Шахтер» с предложением по 28-летнему полузащитнику Майкону.

Футболист уже три с половиной года выступает за «тимау» на правах аренды и ныне бразильский клуб, несмотря на долг перед «Шахтером» в 1 миллион евро по предыдущим договоренностям, хочет продлить аренду Майкона на весь 2026 год.

Боссы «Коринтианса» вышли с предложением о пролонгации аренды Майкона, так как на сохранении хавбека настаивает нынешний главный тренер команды Доривал Жуниор, расценивающий полузащитника в роли одного из лидеров коллектива.

Отмечается, что предложение по Майкону «Коринтианс» направил на минувшей неделе и пока не получил ответа от украинцев. Также источник полагает, что у «горняков» есть не так много пространства для маневра, так как из-за войны действующие правила ФИФА якобы позволяют Майкону до середины 2026 года продолжать пользоваться Annexe 5, хотя официально о пролонгации этого правила Международная федерация футбола не информировала.

В Серии А-2025 Майкон сыграл 24 матча за «Коринтианс», отличившись 3 забитыми мячами.

По теме:
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Названа итоговая тройка призеров УПЛ. Динамо там отсутствует
Капитан Кривбасса объяснил сенсацию в матче против Шахтера в УПЛ
Майкон Коринтианс Шахтер Донецк аренда игрока трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис определился с будущим Костюка
Футбол | 01 декабря 2025, 18:38 3
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян оказался на своем посту временно

Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Футбол | 01 декабря 2025, 17:34 180
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава

Серия неудачных для киевлян матчей теперь составляет четыре проигранных дуэли подряд

Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Футбол | 02.12.2025, 07:47
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Футбол | 01.12.2025, 18:18
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Хавбек Динамо: «Костюк сказал, что глобально ничего менять не будем»
Футбол | 02.12.2025, 11:59
Хавбек Динамо: «Костюк сказал, что глобально ничего менять не будем»
Хавбек Динамо: «Костюк сказал, что глобально ничего менять не будем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 3
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
01.12.2025, 15:51 8
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем