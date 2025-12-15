Конте назвал главную причину поражения Наполи

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Удинезе» (0:1) в матче пятнадцатого тура Серии А.

«В первом тайме «Удинезе» ни разу не нанес удар по нашим воротам, и мы обязаны были использовать это преимущество гораздо эффективнее.

Вторая половина матча началась с подачи в нашу штрафную, и мы сразу оказались на грани пропущенного гола. После этого момента возникла нервозность, и это было очевидно на поле. Впоследствии два забитых нами гола были отменены.

Мы играли слишком напряженно и нервно. Нам предстоит много работы, чтобы в сложных ситуациях команда выглядела более уверенно. Необходимо научиться справляться с подобными моментами», – подчеркнул Конте.