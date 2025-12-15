Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 90 минут против гранда: что показал Малиновский в матче с Интером
Италия
15 декабря 2025, 05:22 |
300
0

Руслан провел на поле все 90-то минут матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Дженоа», Руслан Малиновский, принял участие в домашнем поединке пятнадцатого тура Серии А против «Интера» (1:2).

Малиновский начал игру в основном составе генуэзцев и провел на поле все 90-то минут матча. По статистике портала Sofascore, украинец получил оценку 6,8. Этот балл стал четвертым по величине среди игроков, вышедших в стартовом составе «Дженоа».

В ходе встречи он 47 раз коснулся мяча, нанес один неточный удар из-за пределов штрафной зоны и выполнил 28 точных передач из 36 (точность – 78%). Футболист выиграл 3 единоборства из 7 (эффективность – 42%), совершил один вынос и один перехват, а также шесть подборов мяча. Вдобавок, он дважды заработал фол на себе, но также был один раз обыгран и 11 раз терял мяч.

По теме:
Конте назвал главную причину поражения Наполи
Зубков – герой матча. Известны оценки украинцев за камбэк против Бешикташа
«Я не читаю соцсети» – наставник Малиновского прокомментировал критику
Руслан Малиновский Дженоа Интер Милан Серия A SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
