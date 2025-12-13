Италия13 декабря 2025, 19:50 |
МАЛИНОВСКИЙ: «Де Росси очень хорош в этом. Это его лучшее качество»
Украинский хавбек оценил тренера Дженоа
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский поделился мыслями о главном тренере своей команды Даниэле Де Росси.
«Что привнес Де Росси? Бесспорно, новую энергию. И, наконец, его лучшее качество – это умение объяснять, чего он хочет от нас на поле, даже когда мы видим это на видео.
Он очень хорош в этом, он сразу же дает понять, чего он от нас требует и какие улучшения нам необходимо внести», – сказал украинский полузащитник в интервью Secolo XIX.
