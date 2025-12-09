«Это просто кошмар». Малиновский оценил победу над Удинезе и свой гол

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал победу в матче 14-го тура Серии А с «Удинезе», в котором он отличился голом с пенальти.

«Будем надеяться, что мы будем двигаться вперед, что больше не будем допускать ошибок. Эта серия пенальти - просто кошмар (до матча с «Удинезе» игроки «Дженоа» не реализовали четыре подряд 11-метровых удара в встречах Серии А - прим.). Где-то неудача, где-то неудачные удары, где-то хорошая игра вратаря. Это часть футбола. Поэтому будем надеяться, что с этого момента, с этого матча мы будем двигаться вперед и больше не будем допускать ошибок.

В чем секрет нового «Дженоа»? Мне кажется, мы теперь играем с большей энергией. Видно, что мы боремся за всех, мы - вместе. Думаю, прибавилось веры, вот так все и происходит. Думаю, все верят, команда верит», - сказал Руслан в интервью DAZN.

