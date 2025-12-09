Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это просто кошмар». Малиновский оценил победу над Удинезе и свой гол
Италия
09 декабря 2025, 02:30 | Обновлено 09 декабря 2025, 02:31
«Это просто кошмар». Малиновский оценил победу над Удинезе и свой гол

Украинский хавбек отличился результативным ударом с пенальти

«Это просто кошмар». Малиновский оценил победу над Удинезе и свой гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал победу в матче 14-го тура Серии А с «Удинезе», в котором он отличился голом с пенальти.

«Будем надеяться, что мы будем двигаться вперед, что больше не будем допускать ошибок. Эта серия пенальти - просто кошмар (до матча с «Удинезе» игроки «Дженоа» не реализовали четыре подряд 11-метровых удара в встречах Серии А - прим.). Где-то неудача, где-то неудачные удары, где-то хорошая игра вратаря. Это часть футбола. Поэтому будем надеяться, что с этого момента, с этого матча мы будем двигаться вперед и больше не будем допускать ошибок.

В чем секрет нового «Дженоа»? Мне кажется, мы теперь играем с большей энергией. Видно, что мы боремся за всех, мы - вместе. Думаю, прибавилось веры, вот так все и происходит. Думаю, все верят, команда верит», - сказал Руслан в интервью DAZN.

Ранее стала известна оценка Малиновского за матч с «Удинезе», в котором он забил гол.

Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
