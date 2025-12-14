Дженоа – Интер – 1:2. Полный матч Малиновского. Видео голов, обзор матча
14 декабря прошел матч 15-го тура Серии А
14 декабря в 19:00 стартовал матч 15-го тура Серии А между «Дженоа» и «Интером».
Команды встретились на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе.
Звездные гости увезли из Генуи минимальную победу со счетом 2:1 – авторами глав миланцев стали Ян-Аурель Биссек и Лаутаро Мартинес.
Серия А. 15-й тур, 14 декабря
«Дженоа» – «Интер» – 1:2
Голы: Витиния, 68 – Биссек, 6, Мартинес, 38
ГОЛ! 0:1, Биссек, 6 мин.
ГОЛ! 0:2, Мартинес, 38 мин.
ГОЛ! 1:2, Витинья, 68 мин.
События матча
