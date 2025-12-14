Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дженоа – Интер – 1:2. Полный матч Малиновского. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Италии
Дженоа
14.12.2025 19:00 – FT 1 : 2
Интер Милан
14 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:49
423
0

14 декабря прошел матч 15-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 19:00 стартовал матч 15-го тура Серии А между «Дженоа» и «Интером».

Команды встретились на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе.

Звездные гости увезли из Генуи минимальную победу со счетом 2:1 – авторами глав миланцев стали Ян-Аурель Биссек и Лаутаро Мартинес.

Серия А. 15-й тур, 14 декабря

«Дженоа» – «Интер» – 1:2

Голы: Витиния, 68 – Биссек, 6, Мартинес, 38

ГОЛ! 0:1, Биссек, 6 мин.

ГОЛ! 0:2, Мартинес, 38 мин.

ГОЛ! 1:2, Витинья, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа), асcист Аарон Мартин.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Петар Сучич.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Биссек (Интер Милан), асcист Лаутаро Мартинес.
Лаутаро Мартинес встал в один ряд с Мбаппе, Холандом и Кейном
Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч
ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
Андрей Витренко
