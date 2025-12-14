Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Италия
14 декабря 2025, 15:05 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:08
Дженоа – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 декабря и начнется в 19:00 по Киеву

Дженоа – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря на Луиджи Феррарис пройдет матч 15-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Вероной. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда не без помощи Андрея Шевченко падала в Серию В. Но его напарник по атаке легендарного Милана, Джилардино, вернул и удержал подопечных в высшем дивизионе. А когда у Альберто по ходу 2024/2025 перестало получаться, его удачно сменил Патрик Виейра. Проблема только в том, что осенью сценарий повторился: опять был провален старт, что в итоге принесло к очередной ротации на посту наставника уже к конце осени.

Снова в Генуе сделали ставку на известного в прошлом футболисте и начинающего тренера, Де Росси. И при нем явно получилось ожить. Да, Аталанте разгромно уступили при Даниэле, но это в кубке, от которого, кажется, просто избавились. Отметим, что несколько раз уже героем стал Малиновский. Он забивал Сассуоло и, в пенальти в крайнем туре, с Удинезе. Те победы помогли оторваться от зоны вылета.

Интер

Клуб с Симоне Индзаги добивался немалых успехов, вплоть до скудетто в 2024-м году. Были роскошные шансы добиться даже большего в следующем сезоне. Но в Суперкубке зимой и в полуфинале кубка весной проиграли соседу, Милану. Также в Серии А, долго и уверенно лидируя, рядом осечек на финишной прямой пропустили на первое место Наполи. И напоследок было 0:5 с ПСЖ в решающем поединке Лиги чемпионов.

После этого на тренерский пост позвали своего бывшего футболиста - Киву. Тот не демонстрирует запредельных успехов. Но в Лиге чемпионов уже очевидно завоевание права на выступление в плей-офф, даже несмотря на скандальное поражение Ливерпулю на этой неделе. В Серии А с учетом уверенных побед над Пизой и Комо получается идти минимально, в одном очке, от пары лидеров, Милана и Наполи.

Статистика личных встреч

Миланский гранд не проигрывает очные матчи с 2018-го года. Но трижды в пяти крайних поединках были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости столкнутся с проблемами. С учетом более высокого их класса, ждем выездную победу (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
14 декабря 2025 -
19:00
Интер Милан
Победа Интера 1.60
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
