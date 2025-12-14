Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч
14 декабря 2025, 21:02 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:12
Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч

«Грифонам» не удалось вырвать ничью

Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Интером».

Местом проведения встречи стал «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

«Грифоны» вместе с украинским полузащитником Русланом Малиновским минимально уступили звездному сопернику со счетом 1:2.

Миланский клуб уверенно провел первый тайм, но после перерыва всё же пропустил мяч от «Дженоа».

После матча «Интер» вышел на первое место в Серии А (33 балла), тогда как «Дженоа» до сих пор 16 (14 баллов).

Серия А. 15-й тур, 14 декабря

«Дженоа» – «Интер» – 1:2

Голы: Витиния, 68 – Биссек, 6, Мартинес, 38

Фотогалерея матча:

По теме:
Дженоа – Интер – 1:2. Полный матч Малиновского. Видео голов, обзор матча
Лаутаро Мартинес встал в один ряд с Мбаппе, Холандом и Кейном
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Янн-Аурель Биссек Дженоа - Интер Лаутаро Мартинес
