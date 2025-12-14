Интер минимально обыграл Дженоа. Малиновский отыграл весь матч

14 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Интером».

Местом проведения встречи стал «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

«Грифоны» вместе с украинским полузащитником Русланом Малиновским минимально уступили звездному сопернику со счетом 1:2.

Миланский клуб уверенно провел первый тайм, но после перерыва всё же пропустил мяч от «Дженоа».

После матча «Интер» вышел на первое место в Серии А (33 балла), тогда как «Дженоа» до сих пор 16 (14 баллов).

Серия А. 15-й тур, 14 декабря

«Дженоа» – «Интер» – 1:2

Голы: Витиния, 68 – Биссек, 6, Мартинес, 38

Фотогалерея матча: