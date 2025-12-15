Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола сделал невозможное: побил рекорд Алекса Фергюсона
Англия
15 декабря 2025, 04:16 | Обновлено 15 декабря 2025, 04:20
26
0

Гвардиола сделал невозможное: побил рекорд Алекса Фергюсона

Сити разгромил Кристал Пэлас в 16-м туре АПЛ

15 декабря 2025, 04:16 | Обновлено 15 декабря 2025, 04:20
26
0
Гвардиола сделал невозможное: побил рекорд Алекса Фергюсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав 150 побед с тремя и более забитыми голами в одном матче.

«Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в 16-м туре чемпионата Англии (3:0).

В этом матче «Манчестер Сити» одержал 150-ю победу под руководством Гвардиолы, забив не менее трех мячей. Каталонский тренер достиг этого результата всего за 358 матчей, побив рекорд Алекса Фергюсона, которому потребовалось 522 игры.

Помимо Гвардиолы и Фергюсона, аналогичного достижения добился Арсен Венгер – ему понадобилось 524 матча.

По теме:
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 3:0. Зинченко – в запасе. Видео голов, обзор
ГВАРДИОЛА после матча Сити: «Холанд – нападающий, который должен забивать»
Сандерленд – Ньюкасл – 1:0. Жаркое дерби с автоголом. Видео голов и обзор
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига Арсен Венгер рекорд
Михаил Олексиенко Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14 декабря 2025, 08:22 8
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком

Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам

Сухарь Трубина, предассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника
Футбол | 14 декабря 2025, 22:02 4
Сухарь Трубина, предассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника
Сухарь Трубина, предассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника

«Орлы» с разгромным счетом завершили матч с «Морейренсом»

ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 14.12.2025, 06:05
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14.12.2025, 09:22
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Футбол | 15.12.2025, 03:02
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем