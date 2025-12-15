Гвардиола сделал невозможное: побил рекорд Алекса Фергюсона
Сити разгромил Кристал Пэлас в 16-м туре АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав 150 побед с тремя и более забитыми голами в одном матче.
«Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в 16-м туре чемпионата Англии (3:0).
В этом матче «Манчестер Сити» одержал 150-ю победу под руководством Гвардиолы, забив не менее трех мячей. Каталонский тренер достиг этого результата всего за 358 матчей, побив рекорд Алекса Фергюсона, которому потребовалось 522 игры.
Помимо Гвардиолы и Фергюсона, аналогичного достижения добился Арсен Венгер – ему понадобилось 524 матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам
«Орлы» с разгромным счетом завершили матч с «Морейренсом»