Гвардиола сделал невозможное: побил рекорд Алекса Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав 150 побед с тремя и более забитыми голами в одном матче.

«Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в 16-м туре чемпионата Англии (3:0).

В этом матче «Манчестер Сити» одержал 150-ю победу под руководством Гвардиолы, забив не менее трех мячей. Каталонский тренер достиг этого результата всего за 358 матчей, побив рекорд Алекса Фергюсона, которому потребовалось 522 игры.

Помимо Гвардиолы и Фергюсона, аналогичного достижения добился Арсен Венгер – ему понадобилось 524 матча.