14 декабря в 16:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити переиграл Кристал Пэлас (3:0) на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил дубль. Также у горожан голом отличился Фил Фоден.

Команда Пепа Гвардиолы сократила отставание от Арсенала до двух очков.

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря 2025

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Эрлинг Холанд, 41, 88 (пен), Фил Фоден, 69

