Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги
14 декабря в 16:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити переиграл Кристал Пэлас (3:0) на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил дубль. Также у горожан голом отличился Фил Фоден.
Команда Пепа Гвардиолы сократила отставание от Арсенала до двух очков.
АПЛ. 16-й тур, 15 декабря 2025
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Эрлинг Холанд, 41, 88 (пен), Фил Фоден, 69
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
