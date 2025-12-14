Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:3. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
14.12.2025 16:00 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
Англия
14 декабря 2025, 23:55 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:15
1175
0

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16:00 состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити переиграл Кристал Пэлас (3:0) на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд оформил дубль. Также у горожан голом отличился Фил Фоден.

Команда Пепа Гвардиолы сократила отставание от Арсенала до двух очков.

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря 2025

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Эрлинг Холанд, 41, 88 (пен), Фил Фоден, 69

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
