В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Манчестер Сити. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Кристал Пэлас

«Орлы» в этом сезоне приятно удивляют. В Премьер-лиге за 15 поединков клуба удалось добыть в борьбе 26 баллов, которые на данный момент позволяют ему занимать 4-е место турнирной таблицы. И от 1-го, и от 14-го места команду отделяет 7 очков. В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Миллволл» и «Ливерпуль», благодаря чему прошли в четвертьфинал, где сыграют против «Арсенала».

В Лиге конференций англичане тоже выступают неплохо. За 5 раундов турнира «Кристалл Пелас» завоевал 9 баллов, благодаря которым сейчас занимает 9-ю строчку общей таблицы соревнований. За 1 тур до завершения основного этапа расстояние от требуемого топ-8 составляет всего 1 зачетный пункт.

Манчестер Сити

Манчестерский коллектив постепенно приходит в свою лучшую форму. После 15 туров чемпионата Англии на его счету есть 31 балл – такие результаты позволяют «горожанам» находиться на 2-м месте таблицы, отставая от лидера, «Арсенала», всего на 2 очка. В Кубке английской лиги «Ман Сити» такой прошел в четвертьфинал (где будет противостоять «Брентфорду»), выбив на своем пути «Хаддерсфилд» и «Свонси».

В Лиге чемпионов англичане идут очень уверенно. После 6 игр на их балансе есть 13 очков, позволяющих занимать 4-ю строчку общей турнирной таблицы. Однако конкуренты находятся очень близко – даже от 12 позиции расстояние составляет всего 2 балла.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «МС». На счету горожан 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще в 1 поединке победил «Кристал Пэлас».

Интересные факты

«Манчестер Сити» забил 35 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

«Кристалл Пелас» пропустил всего 12 мячей в Премьер-лиге этого сезона – 2-й лучший результат среди всех команд.

Победная серия «МС» длится 4 игры, «Кристалл Пелас» в свою очередь победил в 3-х последних матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.