Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
14.12.2025 16:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 декабря 2025, 18:24 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:42
31
0

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 14 декабря в 16:00 по Киеву

13 декабря 2025, 18:24 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:42
31
0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Манчестер Сити. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Кристал Пэлас

«Орлы» в этом сезоне приятно удивляют. В Премьер-лиге за 15 поединков клуба удалось добыть в борьбе 26 баллов, которые на данный момент позволяют ему занимать 4-е место турнирной таблицы. И от 1-го, и от 14-го места команду отделяет 7 очков. В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Миллволл» и «Ливерпуль», благодаря чему прошли в четвертьфинал, где сыграют против «Арсенала».

В Лиге конференций англичане тоже выступают неплохо. За 5 раундов турнира «Кристалл Пелас» завоевал 9 баллов, благодаря которым сейчас занимает 9-ю строчку общей таблицы соревнований. За 1 тур до завершения основного этапа расстояние от требуемого топ-8 составляет всего 1 зачетный пункт.

Манчестер Сити

Манчестерский коллектив постепенно приходит в свою лучшую форму. После 15 туров чемпионата Англии на его счету есть 31 балл – такие результаты позволяют «горожанам» находиться на 2-м месте таблицы, отставая от лидера, «Арсенала», всего на 2 очка. В Кубке английской лиги «Ман Сити» такой прошел в четвертьфинал (где будет противостоять «Брентфорду»), выбив на своем пути «Хаддерсфилд» и «Свонси».

В Лиге чемпионов англичане идут очень уверенно. После 6 игр на их балансе есть 13 очков, позволяющих занимать 4-ю строчку общей турнирной таблицы. Однако конкуренты находятся очень близко – даже от 12 позиции расстояние составляет всего 2 балла.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «МС». На счету горожан 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще в 1 поединке победил «Кристал Пэлас».

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» забил 35 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Кристалл Пелас» пропустил всего 12 мячей в Премьер-лиге этого сезона – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • Победная серия «МС» длится 4 игры, «Кристалл Пелас» в свою очередь победил в 3-х последних матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
14 декабря 2025 -
16:00
Манчестер Сити
Тотал больше 2.5 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Брентфорд – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон с Миколенко позволил Челси прервать ужасную серию
Салах установил исторический рекорд АПЛ по ассистам, превзойдя Руни
Кристал Пэлас Манчестер Сити Манчестер Сити - Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 25
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13 декабря 2025, 09:27 6
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»

Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать Михаила Мудрика в расположение «сине-желтых»

ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13.12.2025, 16:22
ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13.12.2025, 09:12
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13.12.2025, 08:35
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 18
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 9
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем