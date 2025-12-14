Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 декабря 2025, 16:00
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 декабря в 16:00 матч 16-го тура чемпионата Англии

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 декабря в 16:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити сыграют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч горожан Пеп Гвардиола рассчитывает только на победу.

Ман Сити идет на 2-й позиции (31 очко), Кристал Пэлас занимает 5-е место (26 баллов)

Верхняя часть таблицы АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (31), Астон Вилла (30), Челси (28), Кристал Пэлас, Ливерпуль (по 26), Ман Юнайтед (25).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+

Кристал Пэлас – Манчестер Сити
