14 декабря в 16:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити сыграют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне

Коуч горожан Пеп Гвардиола рассчитывает только на победу.

Ман Сити идет на 2-й позиции (31 очко), Кристал Пэлас занимает 5-е место (26 баллов)

Верхняя часть таблицы АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (31), Астон Вилла (30), Челси (28), Кристал Пэлас, Ливерпуль (по 26), Ман Юнайтед (25).

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+