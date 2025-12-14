Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 декабря в 16:00 матч 16-го тура чемпионата Англии
14 декабря в 16:00 состоится игра 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Кристал Пэлас и Манчестер Сити сыграют на стадионе Селхерст Парк в Лондоне
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Коуч горожан Пеп Гвардиола рассчитывает только на победу.
Ман Сити идет на 2-й позиции (31 очко), Кристал Пэлас занимает 5-е место (26 баллов)
Верхняя часть таблицы АПЛ: Арсенал (36 очков), Ман Сити (31), Астон Вилла (30), Челси (28), Кристал Пэлас, Ливерпуль (по 26), Ман Юнайтед (25).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+
