ГВАРДИОЛА после матча Сити: «Холанд – нападающий, который должен забивать»
Тренер высказался о победе над Кристал Пэлас
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в 16-м туре АПЛ.
«Здесь играть очень сложно. Когда мы теряем мяч, соперник атакует невероятно активно, но мы проявили терпение. Нам повезло, когда Уортон попал в штангу, но я очень доволен нашей игрой и результатом – это помогает укреплять менталитет команды.
Эрлинг [Холанд] – нападающий, который должен забивать, но во втором тайме он отлично удерживал мяч. Он контролировал развитие эпизодов и помогал нам действовать компактно. Во втором тайме он сыграл великолепно.
В первом тайме мы слишком торопились. Мы говорили о пространствах, которые нужно атаковать, но нам не хватало терпения. Затем мы начали играть в том темпе, в котором должны были.
Райан [Шерки] благодаря своему качеству в завершающей трети поля обладает особым видением игры», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана снова феерит в атакующем футболе на внутренней арене
Проспер Оба перебрался в расположение «горняков»