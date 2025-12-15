Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА после матча Сити: «Холанд – нападающий, который должен забивать»
Англия
15 декабря 2025, 02:21 | Обновлено 15 декабря 2025, 02:22
27
0

ГВАРДИОЛА после матча Сити: «Холанд – нападающий, который должен забивать»

Тренер высказался о победе над Кристал Пэлас

15 декабря 2025, 02:21 | Обновлено 15 декабря 2025, 02:22
27
0
ГВАРДИОЛА после матча Сити: «Холанд – нападающий, который должен забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в 16-м туре АПЛ.

«Здесь играть очень сложно. Когда мы теряем мяч, соперник атакует невероятно активно, но мы проявили терпение. Нам повезло, когда Уортон попал в штангу, но я очень доволен нашей игрой и результатом – это помогает укреплять менталитет команды.

Эрлинг [Холанд] – нападающий, который должен забивать, но во втором тайме он отлично удерживал мяч. Он контролировал развитие эпизодов и помогал нам действовать компактно. Во втором тайме он сыграл великолепно.

В первом тайме мы слишком торопились. Мы говорили о пространствах, которые нужно атаковать, но нам не хватало терпения. Затем мы начали играть в том темпе, в котором должны были.

Райан [Шерки] благодаря своему качеству в завершающей трети поля обладает особым видением игры», – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

По теме:
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 3:0. Зинченко – в запасе. Видео голов, обзор
Сандерленд – Ньюкасл – 1:0. Жаркое дерби с автоголом. Видео голов и обзор
Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3. Геройский дубль и камбэк. Видео голов, обзор
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Манчестер Сити Райан Шерки
Михаил Олексиенко Источник: BBC
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Футбол | 14 декабря 2025, 19:57 42
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр
Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр

Команда Турана снова феерит в атакующем футболе на внутренней арене

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14 декабря 2025, 12:02 79
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ

Проспер Оба перебрался в расположение «горняков»

Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
Футбол | 15.12.2025, 00:23
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14.12.2025, 09:22
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Популярные новости
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 3
Бокс
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
