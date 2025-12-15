Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко раскрыл секрет своего гола Вересу и план на вторую часть сезона
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 03:02 |
Вингер Динамо о матче 16-го тура УПЛ

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол и победу над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ.

«Я увидел, что мяч у Коли Шапаренко. Когда он получает мяч и разворачивается к воротам – нужно открываться. Была зона, я знал, что Коля может отдать этот пас. Он сделал отличный пас – оставалось только забить. Поэтому в этом голе заслуга Коли.

Конечно, каждая игра для нас важна. Думаю, и я, и все ребята переживаем из-за результатов последних полугода, понимаем, что так играть нельзя, ведь у нас много болельщиков, которые нас поддерживают.

Хотелось завершить этот год в чемпионате Украины победой. Нам это удалось, поэтому сегодня можно немного отдохнуть, но работы еще очень много. Будем работать на сборах, чтобы во второй части чемпионата вернуться сильнее», – сказал Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Верес Ровно Игорь Костюк Динамо - Верес
Михаил Олексиенко Источник
