Ярмоленко раскрыл секрет своего гола Вересу и план на вторую часть сезона

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой гол и победу над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ.

«Я увидел, что мяч у Коли Шапаренко. Когда он получает мяч и разворачивается к воротам – нужно открываться. Была зона, я знал, что Коля может отдать этот пас. Он сделал отличный пас – оставалось только забить. Поэтому в этом голе заслуга Коли.

Конечно, каждая игра для нас важна. Думаю, и я, и все ребята переживаем из-за результатов последних полугода, понимаем, что так играть нельзя, ведь у нас много болельщиков, которые нас поддерживают.

Хотелось завершить этот год в чемпионате Украины победой. Нам это удалось, поэтому сегодня можно немного отдохнуть, но работы еще очень много. Будем работать на сборах, чтобы во второй части чемпионата вернуться сильнее», – сказал Ярмоленко.