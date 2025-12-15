«Я не читаю соцсети» – наставник Малиновского прокомментировал критику

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси подчеркнул, что не придает значения критике в социальных сетях.

Команда из Генуи потерпела поражение от «Интера» со счетом 1:2 в матче 15-го тура Серии А.

«Для меня социальных сетей просто не существует. Существуют болельщики «Дженоа», и вы сегодня видели их поддержку.

Даже когда я работал в «Роме», мне писали многое, но я никогда не зацикливался на этом. Социальные сети – это яд: если прочитать сотню комментариев, даже неправдивых, что-то все равно отложится в голове», – отметил де Росси.