«Я не читаю соцсети» – наставник Малиновского прокомментировал критику
Что сказал Де Росси после поражения от Интера
Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси подчеркнул, что не придает значения критике в социальных сетях.
Команда из Генуи потерпела поражение от «Интера» со счетом 1:2 в матче 15-го тура Серии А.
«Для меня социальных сетей просто не существует. Существуют болельщики «Дженоа», и вы сегодня видели их поддержку.
Даже когда я работал в «Роме», мне писали многое, но я никогда не зацикливался на этом. Социальные сети – это яд: если прочитать сотню комментариев, даже неправдивых, что-то все равно отложится в голове», – отметил де Росси.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – об Альваро Арбелоа
Команда Игоря Костюка, забив два быстрых гола, гарантировала себе положительный результат