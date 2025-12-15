Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  «Я не читаю соцсети» – наставник Малиновского прокомментировал критику
Италия
«Я не читаю соцсети» – наставник Малиновского прокомментировал критику

Что сказал Де Росси после поражения от Интера

«Я не читаю соцсети» – наставник Малиновского прокомментировал критику
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси подчеркнул, что не придает значения критике в социальных сетях.

Команда из Генуи потерпела поражение от «Интера» со счетом 1:2 в матче 15-го тура Серии А.

«Для меня социальных сетей просто не существует. Существуют болельщики «Дженоа», и вы сегодня видели их поддержку.

Даже когда я работал в «Роме», мне писали многое, но я никогда не зацикливался на этом. Социальные сети – это яд: если прочитать сотню комментариев, даже неправдивых, что-то все равно отложится в голове», – отметил де Росси.

По теме:
Фиорентина третий раз в истории Серии А не выигрывает в 15+ матчах подряд
Ювентус переиграл Болонью и обошел ее в таблице Серии A, поднявшись в топ-5
Дженоа – Интер – 1:2. Полный матч Малиновского. Видео голов, обзор матча
Руслан Малиновский Дженоа Серия A Даниэле Де Росси Интер Милан
Михаил Олексиенко Источник
