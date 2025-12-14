Малиновский сыграет 50-й матч за Дженоа в Серии А

Матч 15-го тура итальянской Серии А между Дженоа и Интером станет для Руслана Малиновского юбилейным, 50-м в чемпионате Италии в составе генуэзцев.

Украинский полузащитник начнет матч в стартовом составе.

Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа (с учетом матча Дженоа – Интер)

54 матча (50 – Серия А, 4 – Кубок Италии)

6 голов (6 – Серия А)

6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Кубок Италии)

Всего в Серии А в активе Малиновского будет 165 матчей (115 – Аталанта, 50 – Дженоа). Из украинских футболистов, которые в разное время выступали в чемпионате Италии, только Андрей Шевченко сыграл большее количество матчей (226).

Матчи украинцев в Серии А (с учетом матча Дженоа – Интер)

226 – Андрей Шевченко (Милан)

165 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 50 – Дженоа)

68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)

60 – Александр Заваров (Ювентус)

42 – Артем Довбик (Рома)

24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

24 – Евгений Шахов (Лечче)

16 – Сергей Ателькин (Лечче)

5 – Василий Прийма (Фрозиноне)

3 – Александр Яковенко (Фиорентина)

1 – Владислав Супряга (Сампдория)

Если учесть выступления в топ-5 европейских чемпионатах, то для Малиновского этот матч станет 185-м (115 – Аталанта, 50 – Дженоа, 20 – Марсель). Впереди – только Андрей Шевченко (274).

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Дженоа – Интер)