Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 декабря 2025, 18:38 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:41
Сколько всего у него в чемпионате Италии и топ-5 европейских чемпионатах?

Малиновский сыграет 50-й матч за Дженоа в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Матч 15-го тура итальянской Серии А между Дженоа и Интером станет для Руслана Малиновского юбилейным, 50-м в чемпионате Италии в составе генуэзцев.

Украинский полузащитник начнет матч в стартовом составе.

Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа (с учетом матча Дженоа – Интер)

  • 54 матча (50 – Серия А, 4 – Кубок Италии)
  • 6 голов (6 – Серия А)
  • 6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Кубок Италии)

Всего в Серии А в активе Малиновского будет 165 матчей (115 – Аталанта, 50 – Дженоа). Из украинских футболистов, которые в разное время выступали в чемпионате Италии, только Андрей Шевченко сыграл большее количество матчей (226).

Матчи украинцев в Серии А (с учетом матча Дженоа – Интер)

  • 226 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 165 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 50 – Дженоа)
  • 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
  • 60 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 42 – Артем Довбик (Рома)
  • 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 24 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 1 – Владислав Супряга (Сампдория)

Если учесть выступления в топ-5 европейских чемпионатах, то для Малиновского этот матч станет 185-м (115 – Аталанта, 50 – Дженоа, 20 – Марсель). Впереди – только Андрей Шевченко (274).

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Дженоа – Интер)

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 185 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 50 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 123 – Виталий Миколенко (123 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
Марсель – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Дженоа – Интер. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
