Стало известно, выйдет ли Малиновский в основе на матч против Интера
«Дженоа» будет принимать соперника на своем поле
14 декабря состоится матч 15-го тура итальянской Серии А между клубами «Дженоа» и «Интер».
Местом проведения встречи станет «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
По решению тренера, украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч чемпионата Италии.
Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Дженоа» – «Интер»
