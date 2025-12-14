Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 декабря 2025, 18:23 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:25
340
0

Стало известно, выйдет ли Малиновский в основе на матч против Интера

«Дженоа» будет принимать соперника на своем поле

Стало известно, выйдет ли Малиновский в основе на матч против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

14 декабря состоится матч 15-го тура итальянской Серии А между клубами «Дженоа» и «Интер».

Местом проведения встречи станет «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

По решению тренера, украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч чемпионата Италии.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Дженоа» – «Интер»

