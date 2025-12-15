Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Йожеф САБО: «Его оставили одного. Он начал получать миллионы»
Англия
15 декабря 2025, 05:22 |
Йожеф САБО: «Его оставили одного. Он начал получать миллионы»

Известный тренер считает, что Мудрику нужна поддержка

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо считает, что украинскому вингеру Михаилу Мудрику необходима поддержка.

«Я критикую тех, кто оставил его один на один с проблемами. Мудрик – молодой парень, у него еще молоко на губах не высохло, а он начал получать миллионы... К нему нужно было приставить человека – отца, мать, брата, сестру или кого-то в качестве няни, чтобы следили за ним. И к тому же было видно, что он не только о футболе думает», – сказал Сабо.

В прошлом сезоне Мудрик отыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.

допинг дисквалификация Йожеф Сабо Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
