Йожеф САБО: «Его оставили одного. Он начал получать миллионы»

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо считает, что украинскому вингеру Михаилу Мудрику необходима поддержка.

«Я критикую тех, кто оставил его один на один с проблемами. Мудрик – молодой парень, у него еще молоко на губах не высохло, а он начал получать миллионы... К нему нужно было приставить человека – отца, мать, брата, сестру или кого-то в качестве няни, чтобы следили за ним. И к тому же было видно, что он не только о футболе думает», – сказал Сабо.

В прошлом сезоне Мудрик отыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.