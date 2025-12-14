ПСВ перестрелял Хераклес в зрелищном противостоянии на семь голов
В субботу, 13 декабря, победы в 16-м туре одержали также «Гронинген» и «Зволле»
В субботу, 13 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встретились ПСВ и «Хераклес». Клуб из Эйндховена одолел соперника в зрелищной перестрелке со счетом 4:3.
Победный гол был забит на 81-й минуте, когда полузащитник Гус Тил получил передачу от Деста и хладнокровно переправил мяч в угол ворот. ПСВ набрал 43 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
В субботу состоялись еще три поединка – «Телстар» и «Неймеген» сыграли вничью, «Гронинген» без особых проблем разобрался с ФК «Волендам» (3:0), а «Зволле» одолел с минимальны счетом 1:0 «Ситтард».
Чемпионат Нидерландов, 16-й тур. 13 декабря
Телстар – Неймеген – 2:2
Голы: Гардевельд, 21, 61 – Линссен, 42, Сиогай, 77
Видеообзор матча:
Гронинген – Волендам – 3:0
Голы: Ресинк, 38, 89 (пен), Виллумссон, 74
ПСВ – Хераклес – 4:3
Голы: Пепи, 20 (пен), Сайбари, 32 (пен), Верман, 70, Тил, 81 – Горнкамп, 45+6, 73, Куленович, 60
Видеообзор матча:
Зволле – Ситтард – 1:0
Гол: Костонс, 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|16
|14
|1
|1
|50 - 20
|21.12.25 13:15 Утрехт - ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен
|43
|2
|Фейеноорд
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам
|34
|3
|НЕК Неймеген
|16
|8
|4
|4
|41 - 27
|20.12.25 21:00 НЕК Неймеген - Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген
|28
|4
|Аякс
|15
|7
|5
|3
|28 - 20
|14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен
|26
|5
|Гронинген
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|21.12.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген
|26
|6
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|4
|4
|28 - 24
|21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар
|25
|7
|Утрехт
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген
|22
|8
|Твенте
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте
|21
|9
|Спарта Роттердам
|15
|6
|2
|7
|17 - 28
|14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар
|20
|10
|Зволле
|16
|5
|4
|7
|20 - 36
|20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам
|19
|11
|Гоу Эхед Иглс
|15
|4
|6
|5
|25 - 26
|14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс
|18
|12
|Фортуна Ситтард
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен
|18
|13
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|23 - 26
|14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен
|17
|14
|Эксельсиор
|15
|5
|1
|9
|14 - 26
|20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор
|16
|15
|Волендам
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|21.12.25 17:45 Волендам - Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда
|14
|16
|Хераклес
|16
|4
|2
|10
|26 - 41
|20.12.25 17:30 Хераклес - Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес
|14
|17
|НАК Бреда
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс
|12
|18
|Телстар
|16
|2
|6
|8
|19 - 27
|20.12.25 22:00 НАК Бреда - Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар
|12
События матча
