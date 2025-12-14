ПСВ перестрелял Хераклес в зрелищном противостоянии на семь голов

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Чемпионат Нидерландов
Зволле
13.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Фортуна Ситтард
Нидерланды
14 декабря 2025, 12:29 | Обновлено 14 декабря 2025, 12:46
В субботу, 13 декабря, победы в 16-м туре одержали также «Гронинген» и «Зволле»

Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 13 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встретились ПСВ и «Хераклес». Клуб из Эйндховена одолел соперника в зрелищной перестрелке со счетом 4:3.

Победный гол был забит на 81-й минуте, когда полузащитник Гус Тил получил передачу от Деста и хладнокровно переправил мяч в угол ворот. ПСВ набрал 43 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

В субботу состоялись еще три поединка – «Телстар» и «Неймеген» сыграли вничью, «Гронинген» без особых проблем разобрался с ФК «Волендам» (3:0), а «Зволле» одолел с минимальны счетом 1:0 «Ситтард».

Чемпионат Нидерландов, 16-й тур. 13 декабря

Телстар – Неймеген – 2:2
Голы: Гардевельд, 21, 61 – Линссен, 42, Сиогай, 77
Видеообзор матча:

Гронинген – Волендам – 3:0
Голы: Ресинк, 38, 89 (пен), Виллумссон, 74

ПСВ – Хераклес – 4:3
Голы: Пепи, 20 (пен), Сайбари, 32 (пен), Верман, 70, Тил, 81 – Горнкамп, 45+6, 73, Куленович, 60
Видеообзор матча:

Зволле – Ситтард – 1:0
Гол: Костонс, 6

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 16 14 1 1 50 - 20 21.12.25 13:15 Утрехт - ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен 43
2 Фейеноорд 15 11 1 3 41 - 18 14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам 34
3 НЕК Неймеген 16 8 4 4 41 - 27 20.12.25 21:00 НЕК Неймеген - Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген 28
4 Аякс 15 7 5 3 28 - 20 14.12.25 15:30 Аякс - Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен 26
5 Гронинген 16 8 2 6 24 - 21 21.12.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген 26
6 АЗ Алкмаар 15 7 4 4 28 - 24 21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар 25
7 Утрехт 15 6 4 5 26 - 20 14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген 22
8 Твенте 15 5 6 4 23 - 20 14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте 21
9 Спарта Роттердам 15 6 2 7 17 - 28 14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар 20
10 Зволле 16 5 4 7 20 - 36 20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам 19
11 Гоу Эхед Иглс 15 4 6 5 25 - 26 14.12.25 15:30 Твенте - Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс 18
12 Фортуна Ситтард 16 5 3 8 21 - 26 21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен 18
13 Херенвен 15 4 5 6 23 - 26 14.12.25 13:15 Спарта Роттердам - Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен 17
14 Эксельсиор 15 5 1 9 14 - 26 20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор 16
15 Волендам 16 3 5 8 19 - 30 21.12.25 17:45 Волендам - Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда 14
16 Хераклес 16 4 2 10 26 - 41 20.12.25 17:30 Хераклес - Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес 14
17 НАК Бреда 15 3 3 9 15 - 24 14.12.25 17:45 НАК Бреда - Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс 12
18 Телстар 16 2 6 8 19 - 27 20.12.25 22:00 НАК Бреда - Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар 12
Полная таблица

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Koen Kostons (Зволле), асcист Шола Шортайр.
Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Челси – Эвертон – 2:0. Палмер и Гюсто, как сыграл Миколенко? Видео голов
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Сообщить об ошибке

