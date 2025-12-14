ПСВ перестрелял Хераклес в зрелищном противостоянии на семь голов

В субботу, 13 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встретились ПСВ и «Хераклес». Клуб из Эйндховена одолел соперника в зрелищной перестрелке со счетом 4:3.

Победный гол был забит на 81-й минуте, когда полузащитник Гус Тил получил передачу от Деста и хладнокровно переправил мяч в угол ворот. ПСВ набрал 43 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

В субботу состоялись еще три поединка – «Телстар» и «Неймеген» сыграли вничью, «Гронинген» без особых проблем разобрался с ФК «Волендам» (3:0), а «Зволле» одолел с минимальны счетом 1:0 «Ситтард».

Чемпионат Нидерландов, 16-й тур. 13 декабря

Телстар – Неймеген – 2:2

Голы: Гардевельд, 21, 61 – Линссен, 42, Сиогай, 77

Видеообзор матча:

Гронинген – Волендам – 3:0

Голы: Ресинк, 38, 89 (пен), Виллумссон, 74

ПСВ – Хераклес – 4:3

Голы: Пепи, 20 (пен), Сайбари, 32 (пен), Верман, 70, Тил, 81 – Горнкамп, 45+6, 73, Куленович, 60

Видеообзор матча:

Зволле – Ситтард – 1:0

Гол: Костонс, 6

Турнирная таблица