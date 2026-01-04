Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕДЫК: «Была одна переломная игра, после нее Рух играл без плохих матчей»
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 04:52 | Обновлено 04 января 2026, 04:57
Главный тренер Руха подвел итоги первой части сезона для львовской команды

ФК Рух Львов. Иван Федык

Главный тренер «Руха» Иван Федык рассказал о итогах первой части сезона для львовского клуба:

– Десятое место. Какой вы подводите итог такого результата к концу года?

– Результат мог быть лучше, мог быть хуже. Можно разделить подготовку на три части.

Первая – это начало сборов, когда с нами тренировались и готовились игроки, которых уже нет в клубе. Не подошли даже некоторые игроки U‑19 и те, кто вообще не играет даже за U‑19. Можно сказать, что первая часть подготовки была скорее просмотрочной, поэтому полноценной её назвать нельзя.

К концу сборов, в товарищеских матчах с Буковиной и Вересом, начали проявляться моменты того, что мы хотим видеть в командной игре. Но в чемпионате, умножив это на ответственность… В первых турах много молодых игроков, многие не играли в предыдущие сезоны. Сочетание этого с высокой ответственностью за результат в начале сезона ожидано дало непростые и тяжёлые моменты.

– Когда вы поняли, что построение новой команды начало работать как слаженный механизм? На каком этапе это произошло?

– С самого начала чемпионата на тренировках многое получалось. Все работали так, как нужно, как хотелось. Но в чемпионате в некоторых матчах нам не повезло. Например, с Оболонью. Я не считаю, что это игра, в которой мы должны были терять очки.

Для молодых игроков ответственность была высокой. Переломным матчем сезона, на мой взгляд, был кубковый матч с Полесьем. Это был другой турнир, можно было играть ради удовольствия и показать ту игру без давления результата, которую мы хотели видеть. Я попросил игроков перед кубковым матчем играть в своё удовольствие. После этой игры у нас плохих матчей уже не было.

Что касается формы и удачи – я не верю в суеверия, но если кто-то верит, я ничего против не имею. Игроки сами выбирают форму, в которой хотят играть каждый следующий матч, и мы их поддерживаем.

– Как команда в целом восприняла смену тренерского штаба? Насколько сложно было работать с игроками, учитывая, что вы их хорошо знали?

– У меня не было проблем с адаптацией. Как команда восприняла – лучше спросить у команды. На мой взгляд, они старались и часто очень правильно понимали, чего мы от них хотим, какие у нас требования. Это отличалось от того, что у них было в последние сезоны, поэтому процесс занял немного больше времени, чем хотелось бы.

– Команда постепенно меняла свой игровой стиль. Это было заметно ещё на летних сборах, а затем и в первых официальных матчах: команда стала играть менее вертикально, начала больше и качественнее контролировать мяч. Как происходил этот переход и продолжается ли он до сих пор? Где ещё стоит добавить игрокам в игре?

– Добавлять всегда есть куда. На сегодня мы выполняем примерно 10 % того, что хотели бы видеть. Процесс непростой, так как раньше команда играла довольно просто. Сейчас мы стараемся играть на мяче в атаке. В обороне раньше играли один в один, сейчас плавно перешли на зонный футбол. Это непросто, если команда долго играла один в один. Переход занял много времени, мог быть быстрее, но ребята справляются, и им нравится то, что мы предлагаем.

– Вы довольны результатами команды? С одной стороны, четыре подряд победы, с другой – есть потерянные очки там, где их терять не стоило.

– Причина – начало сезона. После закрытия трансферного окна все ребята сосредоточились на чемпионате и на том, чтобы играть каждую игру на 100 %. Но даже если ты хочешь быть на 100 % предан команде, подсознательно это сложно, когда ждёшь предложения от других клубов или агенты предлагают варианты. Это влияло на подготовку и на процесс адаптации команды.

