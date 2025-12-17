Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица чемпионата Нидерландов. Аякс одолел Фейеноорд и поднялся в топ-3
Чемпионат Нидерландов
Твенте
14.12.2025 15:30 – FT 2 : 0
Гоу Эхед Иглс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
17 декабря 2025, 03:20 |
27
0

Таблица чемпионата Нидерландов. Аякс одолел Фейеноорд и поднялся в топ-3

ПСВ продолжает лидировать, завершен 16-й тур нациоанального первенства в Нидерландах

17 декабря 2025, 03:20 |
27
0
Таблица чемпионата Нидерландов. Аякс одолел Фейеноорд и поднялся в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine

С 13 по 14 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.

В центральном поединке тура Аякс переиграл Фейеноорд со счетом 2:0 благодаря голам Дэви Классена и Жорти Мокио.

Благодаря этой победе и осечке Неймегена в игре с Телстаром (2:2) Аякс поднялся в топ-3 Эредивизи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидером национального первенства остается ПСВ, который в 16-м туре выиграл триллер у Хераклеса – 4:3.

Топ-7 чемпионата Нидерландов: ПСВ (43), Фейеноорд (34), Аякс (29), Неймеген (28), Гронинген (26), АЗ Алкмаар (25), Твенте (24).

Еще один матч 16-го тура Эредивизи АЗ Алкмаар – Эксельисор был перенесен с 14 числа, поскольку только 11-го АЗ играл с Дритой в Лиге конференций.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 16-й тур, 13–14 декабря

Аякс – Фейеноорд – 2:0

Голы: Классен, 13, Мокио, 90+4

ПСВ – Хераклес – 4:3

Голы: Пепи, 20 (пен.), Сайбари, 32 (пен.), Верман, 70, Тиль, 81 – Хорнкамп, 45+6 (пен.), 73, Куленович, 60

Бреда – Утрехт – 1:1

Голы: Паула, 20 – де Вит, 26

Твенте – Гоу Эхед Иглс – 2:0

Голы: Ламмерс, 20 (пен.), 45+2

Спарта – Херенвен – 0:3

Голы: Тренсков, 35, Загаритис, 47, Бакари, 70 (автогол)

Зволле – Фортуна – 1:0

Гол: Костонс, 6

Гронинген – Волендам – 3:0

Голы: Резинк, 38, 89 (пен.), Виллумссон, 74

Удаление: Амевор, 28 (Волендам)

Телстар – Неймеген – 2:2

Голы: Хардевельд, 21, 61 – Линссен, 42, Шиогаи, 77

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 16 14 1 1 50 - 20 21.12.25 13:15 Утрехт - ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен 43
2 Фейеноорд 16 11 1 4 41 - 20 21.12.25 15:30 Фейеноорд - Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд 34
3 Аякс 16 8 5 3 30 - 20 20.12.25 21:00 НЕК Неймеген - Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс 29
4 НЕК Неймеген 16 8 4 4 41 - 27 20.12.25 21:00 НЕК Неймеген - Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген 28
5 Гронинген 16 8 2 6 24 - 21 21.12.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген 26
6 АЗ Алкмаар 15 7 4 4 28 - 24 21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар 25
7 Твенте 16 6 6 4 25 - 20 21.12.25 15:30 Фейеноорд - Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар 24
8 Утрехт 16 6 5 5 27 - 21 21.12.25 13:15 Утрехт - ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс 23
9 Херенвен 16 5 5 6 26 - 26 20.12.25 17:30 Хераклес - Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен 20
10 Спарта Роттердам 16 6 2 8 17 - 31 21.12.25 17:45 Волендам - Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам 20
11 Зволле 16 5 4 7 20 - 36 20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам 19
12 Гоу Эхед Иглс 16 4 6 6 25 - 28 21.12.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд 18
13 Фортуна Ситтард 16 5 3 8 21 - 26 21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен 18
14 Эксельсиор 15 5 1 9 14 - 26 20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор 16
15 Волендам 16 3 5 8 19 - 30 21.12.25 17:45 Волендам - Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда 14
16 Хераклес 16 4 2 10 26 - 41 20.12.25 17:30 Хераклес - Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес 14
17 НАК Бреда 16 3 4 9 16 - 25 20.12.25 22:00 НАК Бреда - Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда 13
18 Телстар 16 2 6 8 19 - 27 20.12.25 22:00 НАК Бреда - Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар 12
Полная таблица

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Ламмерс (Твенте), асcист Дан Ротс.
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Сэм Ламмерс (Твенте).
По теме:
Таблица чемпионата Португалии. Порту забил три, Спортинг отгрузил аж шесть
Кубок Нидерландов. ПСВ с разгромом вышел в 1/8 финала
Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор
Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Эксельсиор Спарта Роттердам Аякс Зволле чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд НАК Бреда Волендам ПСВ Гоу Эхед Иглс видео голов и обзор Телстар Фортуна Ситтард статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Футбол | 16 декабря 2025, 14:28 3
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков

Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров

Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Футбол | 16 декабря 2025, 19:59 7
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры

Ботафого не хочет платить 3 миллиона евро

Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
Футбол | 17.12.2025, 02:21
Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16.12.2025, 07:02
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем