Таблица чемпионата Нидерландов. Аякс одолел Фейеноорд и поднялся в топ-3

С 13 по 14 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.

В центральном поединке тура Аякс переиграл Фейеноорд со счетом 2:0 благодаря голам Дэви Классена и Жорти Мокио.

Благодаря этой победе и осечке Неймегена в игре с Телстаром (2:2) Аякс поднялся в топ-3 Эредивизи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидером национального первенства остается ПСВ, который в 16-м туре выиграл триллер у Хераклеса – 4:3.

Топ-7 чемпионата Нидерландов: ПСВ (43), Фейеноорд (34), Аякс (29), Неймеген (28), Гронинген (26), АЗ Алкмаар (25), Твенте (24).

Еще один матч 16-го тура Эредивизи АЗ Алкмаар – Эксельисор был перенесен с 14 числа, поскольку только 11-го АЗ играл с Дритой в Лиге конференций.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 16-й тур, 13–14 декабря

Аякс – Фейеноорд – 2:0

Голы: Классен, 13, Мокио, 90+4

ПСВ – Хераклес – 4:3

Голы: Пепи, 20 (пен.), Сайбари, 32 (пен.), Верман, 70, Тиль, 81 – Хорнкамп, 45+6 (пен.), 73, Куленович, 60

Бреда – Утрехт – 1:1

Голы: Паула, 20 – де Вит, 26

Твенте – Гоу Эхед Иглс – 2:0

Голы: Ламмерс, 20 (пен.), 45+2

Спарта – Херенвен – 0:3

Голы: Тренсков, 35, Загаритис, 47, Бакари, 70 (автогол)

Зволле – Фортуна – 1:0

Гол: Костонс, 6

Гронинген – Волендам – 3:0

Голы: Резинк, 38, 89 (пен.), Виллумссон, 74

Удаление: Амевор, 28 (Волендам)

Телстар – Неймеген – 2:2

Голы: Хардевельд, 21, 61 – Линссен, 42, Шиогаи, 77

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26