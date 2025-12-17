Таблица чемпионата Нидерландов. Аякс одолел Фейеноорд и поднялся в топ-3
ПСВ продолжает лидировать, завершен 16-й тур нациоанального первенства в Нидерландах
С 13 по 14 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.
В центральном поединке тура Аякс переиграл Фейеноорд со счетом 2:0 благодаря голам Дэви Классена и Жорти Мокио.
Благодаря этой победе и осечке Неймегена в игре с Телстаром (2:2) Аякс поднялся в топ-3 Эредивизи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лидером национального первенства остается ПСВ, который в 16-м туре выиграл триллер у Хераклеса – 4:3.
Топ-7 чемпионата Нидерландов: ПСВ (43), Фейеноорд (34), Аякс (29), Неймеген (28), Гронинген (26), АЗ Алкмаар (25), Твенте (24).
Еще один матч 16-го тура Эредивизи АЗ Алкмаар – Эксельисор был перенесен с 14 числа, поскольку только 11-го АЗ играл с Дритой в Лиге конференций.
Чемпионат Нидерландов 2025/26. 16-й тур, 13–14 декабря
Аякс – Фейеноорд – 2:0
Голы: Классен, 13, Мокио, 90+4
ПСВ – Хераклес – 4:3
Голы: Пепи, 20 (пен.), Сайбари, 32 (пен.), Верман, 70, Тиль, 81 – Хорнкамп, 45+6 (пен.), 73, Куленович, 60
Бреда – Утрехт – 1:1
Голы: Паула, 20 – де Вит, 26
Твенте – Гоу Эхед Иглс – 2:0
Голы: Ламмерс, 20 (пен.), 45+2
Спарта – Херенвен – 0:3
Голы: Тренсков, 35, Загаритис, 47, Бакари, 70 (автогол)
Зволле – Фортуна – 1:0
Гол: Костонс, 6
Гронинген – Волендам – 3:0
Голы: Резинк, 38, 89 (пен.), Виллумссон, 74
Удаление: Амевор, 28 (Волендам)
Телстар – Неймеген – 2:2
Голы: Хардевельд, 21, 61 – Линссен, 42, Шиогаи, 77
Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|16
|14
|1
|1
|50 - 20
|21.12.25 13:15 Утрехт - ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен
|43
|2
|Фейеноорд
|16
|11
|1
|4
|41 - 20
|21.12.25 15:30 Фейеноорд - Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд
|34
|3
|Аякс
|16
|8
|5
|3
|30 - 20
|20.12.25 21:00 НЕК Неймеген - Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс
|29
|4
|НЕК Неймеген
|16
|8
|4
|4
|41 - 27
|20.12.25 21:00 НЕК Неймеген - Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген
|28
|5
|Гронинген
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|21.12.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген
|26
|6
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|4
|4
|28 - 24
|21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар
|25
|7
|Твенте
|16
|6
|6
|4
|25 - 20
|21.12.25 15:30 Фейеноорд - Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар
|24
|8
|Утрехт
|16
|6
|5
|5
|27 - 21
|21.12.25 13:15 Утрехт - ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс
|23
|9
|Херенвен
|16
|5
|5
|6
|26 - 26
|20.12.25 17:30 Хераклес - Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен
|20
|10
|Спарта Роттердам
|16
|6
|2
|8
|17 - 31
|21.12.25 17:45 Волендам - Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам
|20
|11
|Зволле
|16
|5
|4
|7
|20 - 36
|20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам
|19
|12
|Гоу Эхед Иглс
|16
|4
|6
|6
|25 - 28
|21.12.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд
|18
|13
|Фортуна Ситтард
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|21.12.25 17:45 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен
|18
|14
|Эксельсиор
|15
|5
|1
|9
|14 - 26
|20.12.25 19:45 Эксельсиор - Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор
|16
|15
|Волендам
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|21.12.25 17:45 Волендам - Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда
|14
|16
|Хераклес
|16
|4
|2
|10
|26 - 41
|20.12.25 17:30 Хераклес - Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес
|14
|17
|НАК Бреда
|16
|3
|4
|9
|16 - 25
|20.12.25 22:00 НАК Бреда - Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда
|13
|18
|Телстар
|16
|2
|6
|8
|19 - 27
|20.12.25 22:00 НАК Бреда - Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар
|12
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров
Ботафого не хочет платить 3 миллиона евро