13 декабря 2025, 16:31 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Ливерпуль – Брайтон

Ggbet 1.76 – 4.22 – 4.78

17:00 Челси – Эвертон

Ggbet 1.77 – 3.98 – 5.03

18:00 Полесье – Карпаты

Ggbet 1.98 – 3.05 – 4.95

19:30 Барселона – Осасуна

Ggbet 1.25 – 7.31 – 12.70

21:45 Аталанта – Кальяри

Ggbet 1.38 – 5.33 – 9.55

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

