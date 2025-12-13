Египетский король против нидерландского туза. Почему Салах пошел ва-банк?

Еще в начале этого месяца казалось, что ничего не предвещает беды. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в интервью для представителей прессы заявил следующее: «Сегодня нам, как никогда, нужны больше чем 11 футболистов. Все имеют шанс выйти на поле, и Мо – безусловно один из них. Это хорошо, что у нас есть такие игроки, как Мо, на скамейке. Мы не вели долгого разговора. Много говорили после игры с «Айнтрахтом», сейчас – меньше. Он реагирует как топ-профессионал: хорошо тренируется, позитивно настроен по отношению к партнерам. Он является примером на поле и теперь – примером того, как нужно себя вести, когда не играешь».

В тот момент казалось, что слова Слота являются очередным доказательством того, насколько все-таки великим и легендарным является для современного «Ливерпуля» Мохамед Салах – человек, который забил массу мячей, пахал до седьмого пота и тем самым помог «красным» наконец-то вернуться на наивысший уровень, сопровождающийся не победами в отдельных матчах, а выигрышами турниров и титулов, что крайне важно, когда мы ведем речь о топ-клубе.

Но буквально через несколько дней в СМИ полыхнуло. Салаху потребовалось провести всего три матча на скамейке запасных, чтобы он излил наружу весь негатив по отношению к Слоту, накопленный ранее. Более того, теперь с высокой долей вероятности египтянин запомнится фанатам «красных» не всеми своими голами, рекордами и трофеями, а именно вот этим капризным, если не сказать отвратительным, поведением по отношению к главному тренеру.

После таких речей очевидно одно: Салах пошел ва-банк и теперь на «Энфилде» может остаться кто-то один – либо он, либо Слот. Иного здесь просто не дано. Египетский король пошел против нидерландского туза, ведь сколько бы не хвалили и не почитали Мохамеда, а он объективно является лишь одним из «винтиков» большой команды, руководить которой доверили Арне.

Летом нынешнего года Арне Слот в тесном сотрудничестве со спортивным директором клуба Ричардом Хьюзом и его аналитиками провел масштабную трансферную кампанию, целью которой было полностью перестроить линию атаки «Ливерпуля». Год назад, в своем дебютном сезоне на «Энфилде», нидерландский наставник не сталкивался с ситуацией, когда ему нужно было как-то интегрировать новобранцев в игру своей команды. Последняя фактически была уже сформирована его предшественником Юргеном Клоппом, по причине чего Слоту нужно было лишь «отполировать» какие-то мелкие шероховатости, не прибегая к структурным и масштабным изменениям. Неудивительно, что в концовке сезона победу «Ливерпуля» со Слотом во главе команды ряд аналитиков характеризовал как ставшую возможной благодаря «багажу Клоппа».

По-настоящему управленческие способности Слота потребовались тогда, когда клуб насытил свой состав новыми талантами, и не просто очередными перспективными игроками, а крайне дорогими исполнителями, среди которых один и вовсе стал самым дорогим приобретением в истории АПЛ.

На подписание новой тройки атакующих игроков в лице Александера Исака, Флориана Виртца и Уго Экитике «Ливерпуль» потратил около 300 миллионов фунтов, и было очевидным – что-то на «Энфилде» должно измениться. Впрочем, тогда мало кто мог всерьез подумать, что в жертву окажется принесен никто иной, как Мохамед Салах – человек, которого в самом же «Ливерпуле» вознесли до статуса клубной легенды наравне с Шенкли, Далглишем и Джеррардом.

Летом Салах отпраздновал свой 33-й день рождения. Всем известно, что с возрастом ноги не становятся быстрее, а реакция не оказывается лучше. Когда весной 2025-го Хьюз и руководство «Ливерпуля» предлагали Салаху продлить еще на два года контракт, они очевидным образом и в определенной степени рисковали, надеясь на то, что «батарейки» Мохамеда если и не вечны, то уж как минимум не уступают пресловутым Duracell из рекламы.

Однако после масштабной летней закупки в атаку стало ясно одно: Арне Слоту необходимо интегрировать дорогостоящих новичков в команду, для чего требовалось убирать из состава кого-то из прежних футболистов основы. И пострадал не только возрастной Мохамед, но и, например, ключевой атакующий центрхав команды Доминик Собослаи, ситуативно вдруг оказавшийся на позиции правого фулбека…

Более того, в прессе вдруг начали говорить о том, что Салах буквально ненавидит одного из летних новобранцев «красных» – немца Флориана Виртца. Якобы египтянин преднамеренно не отдает передачи на последнего, а также всячески, в меру своих сил и возможностей, тормозит адаптацию и интеграцию летних новичков в команду.

Getty Images/Global Images Ukraine

Естественно, подобные слухи не могли пойти на пользу «Ливерпулю». После поражений от «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3) в чемпионате, за которыми последовало неожиданное домашнее фиаско от ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов, Арне Слоту пришлось действовать. Он убрал Салаха из состава, что принесло только временное и вполне возможно лишь случайное улучшение – победу над «Вест Хэмом» (2:0), за которой снова последовали потери очков в АПЛ: ничьи против «Сандерленда» (1:1) и «Лидса» (3:3).

И хотя прямо сейчас «Ливерпуль», оказавшийся на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, от зоны Лиги чемпионов отделяют лишь два очка, Арне Слота не критикует разве что ленивый. Оно и понятно: в десяти последних матчах под руководством нидерландца команда выиграла четырежды, проиграв ровно столько же! И если поначалу перевод Мохамеда Салаха на скамейку запасных выглядел смелым, а для кого-то, возможно, и вовсе мудрым, решением, то дальнейшие результаты команды не доказали его безапелляционную истинность.

Как завершится текущий сезон для «Ливерпуля» покажет лишь время, однако уже сейчас можно смело констатировать одно: Арне Слот окончательно осознал, что обновление состава команды, особенно чемпионского, является чрезвычайно серьезным испытанием для любого наставника. Более того, реалии АПЛ демонстрируют нидерландцу, что это совсем другая ответственность, нежели та, к которой он привык в Эредивизи. В английской топ-лиге угрозы для позиций наставника исходят не только извне, но и изнутри. И Мохамед Салах, идя ва-банк и разыгрывая свою смертоносную карту, которая, как кажется, буквально напалмом выжгла атмосферу, созданную в коллективе еще при Юргене Клоппе, лишний раз подтвердил справедливость данного тезиса.