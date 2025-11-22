ФОТО. Салах ненавидит одного из звездных новичков Ливерпуля?

Слабое начало Флориана Виртца в «Ливерпуле» немецкие СМИ неожиданно объясняют… Мохамедом Салахом.

Sport Bild считает, что адаптация Вирца, купленного за £116 млн, тормозится из-за игры египтянина, который «не помогает новичкам» и «игнорирует» передачами именно Вирца. Издание отмечает, что все три ассиста Салаха в этом сезоне были сделаны только давним партнерам по клубу.

Журналисты формулируют жестко: «Салах становится серьезной проблемой для «Ливерпуля» и Вирца», указывая на его «упрямство» и негативное влияние на обновление команды Арне Слота. Они даже утверждают, что Салах может уйти в Саудовскую Аравию в 2026 году – и что он «блокирует» путь новому лидеру атаки, Вирцу.

Сам Вирц, забивший 57 голов за «Байер», пока не отметился результативными действиями в 12 матчах АПЛ. У Салаха – 4 гола и 3 ассиста за тот же период.

После поражения 0:3 от «Ман Сити» Гари Невилл раскритиковал Вирца, заявив, что он «выглядел как маленький мальчик», проигрывал дуэли и был «смят» соперниками. По словам Невилла, за £120 млн он должен «встать и показывать уровень».