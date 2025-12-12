ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Ротанем. Лидер команды УПЛ получил дисквалификацию
Андриевский получил бан на два матча
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал хавбека Полесья Александра Андриевского за грубую игру в матче УПЛ против Руха.
Один из лидеров житомирской команды получил дисквалификацию на два матча (1 матч условно) с испытательным сроком в один год.
В нынешнем сезоне Андриевский провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.э
Александр получил наказание вместе с тренером Русланом Ротанем, которого за нецензурные высказывания и оскорбления арбитра дисквалифицировали на пять матчей.
