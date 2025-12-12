Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. «От Динамо осталось только название». Реакция фанов на поражение киевлян
12 декабря 2025, 13:18 |
«От Динамо осталось только название». Реакция фанов на поражение киевлян

«Динамо» в матче Лиги конференций проиграло «Фиорентине»

«От Динамо осталось только название». Реакция фанов на поражение киевлян
ФК Динамо

В четверг, 11 декабря, киевское «Динамо» в матче пятого тура основного этапа Лиги конференций со счетом 1:2 проиграло итальянской «Фиорентине». После этого поражения киевский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.

«Фиорентина» сейчас переживает кризис. В 14 турах Серии А команда не одержала ни одной победы и в турнирной таблице занимает последнее место.

А вот в поединке с «Динамо» итальянский клуб одержал победу. В составе «Фиорентины» отличились Мойзе Кин и Альберт Гудмундссон. За «Динамо» гол великолепным дальним ударом забил Николай Михайленко.

После завершения всех матчей пятого тура «Динамо» занимает 28 место. У команды уже нет шансов на выход в плей-офф, что разочаровало болельщиков.

ILLIA Ovcharuk: Если бы не Нещерет, все было бы гораздо хуже.

Milan Zlatić: Такое ощущение, будто фиалки играли по принципу «мы вам – сколько захотим, а вы нам – сколько сможете».
На полном расслабоне, не парясь.

Анатолий Жиян: Две слабые команды играли в неинтересный футбол.

ВВС: Суета, ноль тренерской мысли, СаШо.2

Vitalii: Просто посмотрите какие гранды перед ними, середняки Косово, Македонии и подобных.

A K: От Динамо осталось только название.

Valery Yumagulov: Нас обошел Гибралтар. Это просто трындец.

oleg_lupich: Столько левых команд, а мы среди них еще более левые.

Володимир: Единственное, что сегодня можно выделить – это желание! Это то, чего не было уже за последний год. Сегодняшняя игра – это максимум, что могут дать эти игроки. Требуется срочное усиление состава во все звенья. Нещерет выдал свой лучший матч после Барселоны.

Коля Піцул: Стартовать в Лиге чемпионов и не финишировать в 24 из 36 в Лиге конференций – это уж точно пробили дно.

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
