ВИДЕО. Почему игроку «Полесья» дали красную? Запись разговора арбитров

Хавбек «Полесья» Александр Андриевский получил красную карточку в матче чемпионата Украины против «Руха».

Официальная пресс-служба УАФ обнародовала видео, как арбитры матча обсуждали этот момент во время встречи, где было принято окончательное решение удалить Андриевского.

Ранее спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук раскритиковал судейство и прокомментировал удаление тренера Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха».

ВИДЕО. Почему игроку Полесья дали красную карточку? Запись разговора арбитров