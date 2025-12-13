Украина. Премьер лига13 декабря 2025, 03:32 |
ВИДЕО. Почему игроку «Полесья» дали красную? Запись разговора арбитров
Андриевский был удален с поля в матче против «Руха»
Хавбек «Полесья» Александр Андриевский получил красную карточку в матче чемпионата Украины против «Руха».
Официальная пресс-служба УАФ обнародовала видео, как арбитры матча обсуждали этот момент во время встречи, где было принято окончательное решение удалить Андриевского.
Ранее спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук раскритиковал судейство и прокомментировал удаление тренера Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха».
