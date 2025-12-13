Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Почему игроку «Полесья» дали красную? Запись разговора арбитров
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 03:32
37
0

ВИДЕО. Почему игроку «Полесья» дали красную? Запись разговора арбитров

Андриевский был удален с поля в матче против «Руха»

13 декабря 2025, 03:32 |
37
0
ВИДЕО. Почему игроку «Полесья» дали красную? Запись разговора арбитров
ФК Полесья. Александр Андриевский

Хавбек «Полесья» Александр Андриевский получил красную карточку в матче чемпионата Украины против «Руха».

Официальная пресс-служба УАФ обнародовала видео, как арбитры матча обсуждали этот момент во время встречи, где было принято окончательное решение удалить Андриевского.

Ранее спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук раскритиковал судейство и прокомментировал удаление тренера Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха».

ВИДЕО. Почему игроку Полесья дали красную карточку? Запись разговора арбитров

Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню
ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
