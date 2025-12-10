Английский клуб установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.
«Тоттенхэм» не пропускает в четырех подряд домашних матчах турнира
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.
В матче против чешской «Славии» в 6-м туре группового этапа «шпоры» вновь не пропустили ни одного гола в домашней игре турнира (3:0).
Таким образом, «Тоттенхэм» продлил свою домашнюю серию матчей в Лиге чемпионов без пропущенных мячей до четырех.
Это является новым клубным рекордом лондонцев в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов.
Домашняя серия «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов без пропущенных мячей:
- «Тоттенхэм Хотспур» – «Славия» – 3:0
- «Тоттенхэм Хотспур» – «Копенгаген» – 4:0
- «Тоттенхэм Хотспур» – «Вильярреал» – 1:0
- «Тоттенхэм Хотспур» – «Милан» – 0:0
