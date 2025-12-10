Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Английский клуб установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 11:25 | Обновлено 10 декабря 2025, 11:26
61
0

Английский клуб установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» не пропускает в четырех подряд домашних матчах турнира

10 декабря 2025, 11:25 | Обновлено 10 декабря 2025, 11:26
61
0
Английский клуб установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов.

В матче против чешской «Славии» в 6-м туре группового этапа «шпоры» вновь не пропустили ни одного гола в домашней игре турнира (3:0).

Таким образом, «Тоттенхэм» продлил свою домашнюю серию матчей в Лиге чемпионов без пропущенных мячей до четырех.

Это является новым клубным рекордом лондонцев в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов.

Домашняя серия «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов без пропущенных мячей:

  • «Тоттенхэм Хотспур» – «Славия» – 3:0
  • «Тоттенхэм Хотспур» – «Копенгаген» – 4:0
  • «Тоттенхэм Хотспур» – «Вильярреал» – 1:0
  • «Тоттенхэм Хотспур» – «Милан» – 0:0
По теме:
Автогол является лучшим бомбардиром английской команды в Лиге чемпионов
Ливерпуль победил во всех пяти матчах на Сан-Сиро в ХХІ веке
ПСВ повторил клубный антирекорд за последние 50 лет
Тоттенхэм Лига чемпионов статистика Славия Прага
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера
Футбол | 10 декабря 2025, 04:02 8
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера
Рейтинг сильнейших клубов мира. Обнародованы места Динамо и Шахтера

Возглавил список «Арсенал»

Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Баскетбол | 09 декабря 2025, 12:57 1
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»

БК Ровно снялся с турнира

Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2025, 09:45
Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Футбол | 09.12.2025, 10:44
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Футбол | 09.12.2025, 15:39
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 5
Футбол
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
08.12.2025, 19:43
Бокс
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем