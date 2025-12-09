Назван главный конкурент Шахтера в борьбе за золотые медали

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный тренер и эксперт Олег Федорчук подвел итог прошедшего тура, а также сказал, кто будет бороться за первое место.

– Если брать все слагаемые, то предположу, что ЛНЗ будет бороться с «Динамо» за третье место, – сказал Федорчук. – Но это в том случае, если киевлянам быстро удастся выбраться из кризиса. Все-таки у «Шахтера» и «Полесья» потенциал повыше, поэтому черкасской команде будет сложно доиграть чемпионат в таком же духе, как мы это видим сейчас.

Чтобы занять первое место, нужно набрать порядка 65-67 очков. Получается, что «бело-синим» во втором круге необходимо выиграть практически все, а это маловероятно.